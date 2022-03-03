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Россия готова к диалогу с Западом - Лавров
Россия готова к диалогу с Западом - Лавров
Москва не может позволить, чтобы с территории Украины исходила угроза прямого нападения на Россию, отметил Лавров 03.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-03T13:48+0400
2022-03-03T13:48+0400
2022-03-03T13:48+0400
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ТБИЛИСИ, 3 мар – Sputnik. Россия готова к диалогу со странами Запада исключительно на основе учета интересов друг друга, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он подчеркнул, что Москва не может позволить, чтобы с территории Украины исходила угроза прямого нападения на Россию."Мы не можем больше позволить, чтобы с территории Украины исходила угроза прямого нападения на РФ", - заявил ЛавровРоссия начала специальную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. В частности, под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для полетов российских самолетов. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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россия, новости, в мире, владимир путин, минобороны рф, украина, москва, обострение ситуации вокруг украины 2022
Россия готова к диалогу с Западом - Лавров
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Москва не может позволить, чтобы с территории Украины исходила угроза прямого нападения на Россию, отметил Лавров
ТБИЛИСИ, 3 мар – Sputnik. Россия готова к диалогу со странами Запада исключительно на основе учета интересов друг друга, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы готовы всегда к диалогу при одном непременно условии - исключительно на основе равноправия и на основе уважения и учета интересов друг друга", - сказал министр в интервью российским и иностранным СМИ.
Он подчеркнул, что Москва не может позволить, чтобы с территории Украины исходила угроза прямого нападения на Россию.
"Мы не можем больше позволить, чтобы с территории Украины исходила угроза прямого нападения на РФ", - заявил Лавров
Россия начала специальную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. В частности, под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для полетов российских самолетов. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
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