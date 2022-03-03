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Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям Украины
Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям Украины
Груз включает продукты питания – крупы, мясные и рыбные консервы 03.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-03T10:35+0400
2022-03-03T10:35+0400
2022-03-03T10:56+0400
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ТБИЛСИИ, 3 мар – Sputnik. Вооруженные силы России доставили 30 тонн гуманитарной помощи в Харьковскую область, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Груз был доставлен из Белгородской области на территорию украинских приграничных населенных пунктов, расположенных недалеко от российско-украинской границы в Харьковской области.Там уточнили, что груз включает продукты питания – крупы, мясные и рыбные консервы, кондитерские и хлебобулочные изделия, конфеты и сладости, бутилированную питьевую воду. Безопасность гуманитарной колонны обеспечили российские военнослужащие.Весь гуманитарный груз был передан жителям приграничных поселений – женщинам, детям, пожилым людям, добавили в Минобороны.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости, в мире, обострение ситуации вокруг украины 2022
Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям Украины
10:35 03.03.2022 (обновлено: 10:56 03.03.2022) Подписаться на
Груз включает продукты питания – крупы, мясные и рыбные консервы
ТБИЛСИИ, 3 мар – Sputnik.
Вооруженные силы России доставили 30 тонн гуманитарной помощи в Харьковскую область, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Минобороны РФ.
Груз был доставлен из Белгородской области на территорию украинских приграничных населенных пунктов, расположенных недалеко от российско-украинской границы в Харьковской области.
"Российскими военнослужащими доставлена партия гуманитарного груза. Гуманитарная помощь общим объемом свыше 30 тонн доставлена в город Волчанск и поселок городского типа Казачья Лопань из соседней Белгородской области по просьбе местного населения", – сказали в МО.
Там уточнили, что груз включает продукты питания – крупы, мясные и рыбные консервы, кондитерские и хлебобулочные изделия, конфеты и сладости, бутилированную питьевую воду. Безопасность гуманитарной колонны обеспечили российские военнослужащие.
Весь гуманитарный груз был передан жителям приграничных поселений – женщинам, детям, пожилым людям, добавили в Минобороны.
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