https://sputnik-georgia.ru/20220303/rossiyskie-voennye-dostavili-zhitelyam-ukrainy-gumanitarnuyu-pomosch-264926506.html

Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям Украины

Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям Украины

Груз включает продукты питания – крупы, мясные и рыбные консервы 03.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-03T10:35+0400

2022-03-03T10:35+0400

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ТБИЛСИИ, 3 мар – Sputnik. Вооруженные силы России доставили 30 тонн гуманитарной помощи в Харьковскую область, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Груз был доставлен из Белгородской области на территорию украинских приграничных населенных пунктов, расположенных недалеко от российско-украинской границы в Харьковской области.Там уточнили, что груз включает продукты питания – крупы, мясные и рыбные консервы, кондитерские и хлебобулочные изделия, конфеты и сладости, бутилированную питьевую воду. Безопасность гуманитарной колонны обеспечили российские военнослужащие.Весь гуманитарный груз был передан жителям приграничных поселений – женщинам, детям, пожилым людям, добавили в Минобороны.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, новости, в мире, обострение ситуации вокруг украины 2022