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Ушел из жизни спортивный обозреватель Нодар Майсурадзе

Ушел из жизни спортивный обозреватель Нодар Майсурадзе

Спортивная журналистика Грузии потеряла одного из лучших, говорят коллеги журналиста 03.03.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. В Грузии в возрасте 44 лет ушел из жизни известный спортивный обозреватель, журналист Нодар Майсурадзе."Спортивная журналистика Грузии потеряла одного из лучших", – говорят многочисленные коллеги корреспондента.Нодар Майсурадзе в разное время работал на ТВ, радио и в международных информационных агентствах. Был страстным болельщиком "Манчестер Юнайтед". Прекрасно разбирался в любом виде спорта. "Он жил и болел спортом", – отмечают коллеги Майсурадзе."В спортивную журналистику меня привела белая зависть" — история одной карьеры >>>Нодар Майсурадзе сам успел побывать "в шкуре" спортсмена. С 7 до 14 лет он занимался теннисом, но в итоге выбрал карьеру спортивного обозревателя и полностью посвятил себя этому делу. Нодар окончил факультет коммуникации Грузинского технического университета, отлично разбирался в инженерии и 10 лет отдал этой сфере.Немногие знают, но свою эрудицию Нодар Майсурадзе проявлял не только в спортивной журналистике. Он был членом грузинского элитарного клуба "Что? Где? Когда?"Последнее крупное спортивное событие, которое успел осветить Нодар – зимняя Олимпиада в Пекине. Осветил, как всегда, на высоком уровне.Друзья и коллеги Нодара Майсурадзе выражают искренние соболезнования семье журналиста.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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