https://sputnik-georgia.ru/20220303/zakharova-nazvala-litsemernoy-pozitsiyu-ssha-po-rabote-rossiyskikh-dipmissiy--264930543.html

Захарова назвала лицемерной позицию США по работе российских дипмиссий

Захарова назвала лицемерной позицию США по работе российских дипмиссий

Москва призвала Вашингтон проявить благоразумие и не идти на дальнейшую эскалацию 03.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-03T11:35+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что США заняли лицемерную позицию по поводу работы дипмиссий России и высылки дипломатов.Ранее американские власти объявили 12 российских дипломатов из постпредства при ООН персонами нон грата из--за событий вокруг Украины, они должны покинуть страну до 7 марта. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик затем заявил, что США высылают также российского сотрудника секретариата организации. МИД РФ пообещал ответ на высылку и призвал Вашингтон проявить благоразумие и не идти на дальнейшую эскалацию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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россия, новости, в мире, сша, вашингтон, мид рф, обострение ситуации вокруг украины 2022