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Захарова назвала лицемерной позицию США по работе российских дипмиссий
Захарова назвала лицемерной позицию США по работе российских дипмиссий
Москва призвала Вашингтон проявить благоразумие и не идти на дальнейшую эскалацию 03.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-03T11:35+0400
2022-03-03T11:35+0400
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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что США заняли лицемерную позицию по поводу работы дипмиссий России и высылки дипломатов.Ранее американские власти объявили 12 российских дипломатов из постпредства при ООН персонами нон грата из--за событий вокруг Украины, они должны покинуть страну до 7 марта. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик затем заявил, что США высылают также российского сотрудника секретариата организации. МИД РФ пообещал ответ на высылку и призвал Вашингтон проявить благоразумие и не идти на дальнейшую эскалацию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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россия, новости, в мире, сша, вашингтон, мид рф, обострение ситуации вокруг украины 2022
Захарова назвала лицемерной позицию США по работе российских дипмиссий
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Москва призвала Вашингтон проявить благоразумие и не идти на дальнейшую эскалацию
ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что США заняли лицемерную позицию по поводу работы дипмиссий России и высылки дипломатов.
Ранее американские власти объявили 12 российских дипломатов из постпредства при ООН персонами нон грата из--за событий вокруг Украины, они должны покинуть страну до 7 марта.
"То, что начали делать как раз демократы при Обаме, высылая наших дипломатов, запугивая и отбирая собственность - это и был разрыв этих контактов, поэтому говорить о том, что Россия вынашивала коварные планы - это не лицемерие, это вранье, это пропаганда сегодняшнего дня", - сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик затем заявил, что США высылают также российского сотрудника секретариата организации. МИД РФ пообещал ответ на высылку и призвал Вашингтон проявить благоразумие и не идти на дальнейшую эскалацию.
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