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COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 4 марта
COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 4 марта
Тбилиси вновь антилидер по ковид-заражению, за ним следуют регионы Имерети и на этот раз Кахети 04.03.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Грузинские медики из 1 365 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 702 факта заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 9 671 тест на коронавирус, 6 495 – на антиген, 3 176 – ПЦР-тестов.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 620 639 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 9 790 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 539 413 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончалось 32 пациента, а с начала пандемии – 16 306.На данный момент в Грузии 64 894 активных случая, из них 2 913 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 708 пациентов тяжелое, из них 245 подключены к аппарату искусственного дыхания, 61 981 инфицированный пациент проходит курс лечения дома.Показатель положительности, по данным на 3 марта, составляет 14,11%, за две недели – 22,6%, за семь дней – 18,07%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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коронавирус covid-19, грузия, общество, новости, самцхе-джавахети, гурия, аджария, здравоохранение в грузии

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 4 марта

13:01 04.03.2022 (обновлено: 13:03 04.03.2022)
© photo: Sputnik / StringerЭпидемия коронавируса - люди на улице в масках
Эпидемия коронавируса - люди на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920, 04.03.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Тбилиси вновь антилидер по ковид-заражению, за ним следуют регионы Имерети и на этот раз Кахети
ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Грузинские медики из 1 365 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 702 факта заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:
Имерети – 193
Кахети – 95
Шида Картли – 72
Самегрело - Земо Сванети – 63
Квемо Картли – 63
Аджария – 63
Гурия – 62
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 21
Мцхета-Мтианети – 17
Самцхе-Джавахети – 14.
В стране за последние сутки сделано 9 671 тест на коронавирус, 6 495 – на антиген, 3 176 – ПЦР-тестов.
С начала пандемии в стране зафиксировано 1 620 639 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 9 790 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 539 413 пациентов.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончалось 32 пациента, а с начала пандемии – 16 306.
На данный момент в Грузии 64 894 активных случая, из них 2 913 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 708 пациентов тяжелое, из них 245 подключены к аппарату искусственного дыхания, 61 981 инфицированный пациент проходит курс лечения дома.
Показатель положительности, по данным на 3 марта, составляет 14,11%, за две недели – 22,6%, за семь дней – 18,07%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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