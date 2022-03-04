https://sputnik-georgia.ru/20220304/kakie-produkty-pomogayut-snizit-davlenie-sovet-vracha-264967964.html
Какие продукты помогают снизить давление? Совет врача
Какие продукты помогают снизить давление? Совет врача
Употребление этого продукта оказывает благоприятное воздействие на организм при повышенном давлении, отмечает медик 04.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-04T14:23+0400
2022-03-04T14:23+0400
2022-03-04T14:23+0400
здоровье
новости
общество
советы врачей
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24483/70/244837090_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_530da846d96fa0f74380d42a151e9239.jpg
ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Живой йогурт – именно этот продукт советует для понижения артериального давления британский врач Крис Стил.По его словам, важно, чтобы он был без каких-либо вкусовых добавок, содержащих большое количество сахара."В идеале стоит делать выбор в пользу живого йогурта, если у вас есть возможность его достать", – пояснил Стил в эфире телеканала ITV.Наряду с этим, для борьбы с высоким давлением прекрасно подойдут грецкие орехи и травяной чай из гибискуса, напомнил врач. Медик пояснил, что данные продукты особенно важны для людей, страдающих гипертонией.Ранее кардиологи озвучили главные ошибки, которые допускают люди при повышенном артериальном давлении: это интенсивные физические нагрузки, употребление алкоголя и курение. Все это влияет на риск инсульта, инфаркта миокарда и хронической сердечной и почечной недостаточности.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24483/70/244837090_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_51e3b14fa6e8408f4553a3b98f424488.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
здоровье, новости, общество, советы врачей
Какие продукты помогают снизить давление? Совет врача
Подписаться на
Употребление этого продукта оказывает благоприятное воздействие на организм при повышенном давлении, отмечает медик
ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Живой йогурт – именно этот продукт советует для понижения артериального давления британский врач Крис Стил.
По его словам, важно, чтобы он был без каких-либо вкусовых добавок, содержащих большое количество сахара.
"В идеале стоит делать выбор в пользу живого йогурта, если у вас есть возможность его достать", – пояснил Стил в эфире телеканала ITV
.
Наряду с этим, для борьбы с высоким давлением прекрасно подойдут грецкие орехи и травяной чай из гибискуса, напомнил врач. Медик пояснил, что данные продукты особенно важны для людей, страдающих гипертонией.
Ранее кардиологи озвучили главные ошибки, которые допускают люди при повышенном артериальном давлении: это интенсивные физические нагрузки, употребление алкоголя и курение. Все это влияет на риск инсульта, инфаркта миокарда и хронической сердечной и почечной недостаточности.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.