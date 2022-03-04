https://sputnik-georgia.ru/20220304/kakie-produkty-pomogayut-snizit-davlenie-sovet-vracha-264967964.html

Какие продукты помогают снизить давление? Совет врача

Какие продукты помогают снизить давление? Совет врача

Употребление этого продукта оказывает благоприятное воздействие на организм при повышенном давлении, отмечает медик 04.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-04T14:23+0400

2022-03-04T14:23+0400

2022-03-04T14:23+0400

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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Живой йогурт – именно этот продукт советует для понижения артериального давления британский врач Крис Стил.По его словам, важно, чтобы он был без каких-либо вкусовых добавок, содержащих большое количество сахара."В идеале стоит делать выбор в пользу живого йогурта, если у вас есть возможность его достать", – пояснил Стил в эфире телеканала ITV.Наряду с этим, для борьбы с высоким давлением прекрасно подойдут грецкие орехи и травяной чай из гибискуса, напомнил врач. Медик пояснил, что данные продукты особенно важны для людей, страдающих гипертонией.Ранее кардиологи озвучили главные ошибки, которые допускают люди при повышенном артериальном давлении: это интенсивные физические нагрузки, употребление алкоголя и курение. Все это влияет на риск инсульта, инфаркта миокарда и хронической сердечной и почечной недостаточности.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

здоровье, новости, общество, советы врачей