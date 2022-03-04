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https://sputnik-georgia.ru/20220304/kakie-produkty-pomogayut-snizit-davlenie-sovet-vracha-264967964.html
Какие продукты помогают снизить давление? Совет врача
Какие продукты помогают снизить давление? Совет врача
Употребление этого продукта оказывает благоприятное воздействие на организм при повышенном давлении, отмечает медик 04.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-04T14:23+0400
2022-03-04T14:23+0400
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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Живой йогурт – именно этот продукт советует для понижения артериального давления британский врач Крис Стил.По его словам, важно, чтобы он был без каких-либо вкусовых добавок, содержащих большое количество сахара."В идеале стоит делать выбор в пользу живого йогурта, если у вас есть возможность его достать", – пояснил Стил в эфире телеканала ITV.Наряду с этим, для борьбы с высоким давлением прекрасно подойдут грецкие орехи и травяной чай из гибискуса, напомнил врач. Медик пояснил, что данные продукты особенно важны для людей, страдающих гипертонией.Ранее кардиологи озвучили главные ошибки, которые допускают люди при повышенном артериальном давлении: это интенсивные физические нагрузки, употребление алкоголя и курение. Все это влияет на риск инсульта, инфаркта миокарда и хронической сердечной и почечной недостаточности.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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здоровье, новости, общество, советы врачей

Какие продукты помогают снизить давление? Совет врача

14:23 04.03.2022
© photo: Sputnik / Anar MustafayevВитрина магазина в Баку, фото из архива
Витрина магазина в Баку, фото из архива - Sputnik Грузия, 1920, 04.03.2022
© photo: Sputnik / Anar Mustafayev
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Употребление этого продукта оказывает благоприятное воздействие на организм при повышенном давлении, отмечает медик
ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Живой йогурт – именно этот продукт советует для понижения артериального давления британский врач Крис Стил.
По его словам, важно, чтобы он был без каких-либо вкусовых добавок, содержащих большое количество сахара.
"В идеале стоит делать выбор в пользу живого йогурта, если у вас есть возможность его достать", – пояснил Стил в эфире телеканала ITV.
© AFP 2022 / Farshad UsyanАфганские мальчики пьют напиток на основе йогурта во внутреннем дворе Голубой мечети в городе Мазари-Шариф во время Рамадана
Афганские мальчики пьют напиток на основе йогурта во внутреннем дворе Голубой мечети в городе Мазари-Шариф во время Рамадана - Sputnik Грузия, 1920, 04.03.2022
Афганские мальчики пьют напиток на основе йогурта во внутреннем дворе Голубой мечети в городе Мазари-Шариф во время Рамадана
© AFP 2022 / Farshad Usyan
Наряду с этим, для борьбы с высоким давлением прекрасно подойдут грецкие орехи и травяной чай из гибискуса, напомнил врач. Медик пояснил, что данные продукты особенно важны для людей, страдающих гипертонией.
Ранее кардиологи озвучили главные ошибки, которые допускают люди при повышенном артериальном давлении: это интенсивные физические нагрузки, употребление алкоголя и курение. Все это влияет на риск инсульта, инфаркта миокарда и хронической сердечной и почечной недостаточности.
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