https://sputnik-georgia.ru/20220304/kantsler-germanii-schitaet-pravilnym-otkaz-gruzii-i-ukraine-vstupit-v-nato-264954976.html

Канцлер Германии считает правильным отказ Грузии и Украине вступить в НАТО

Канцлер Германии считает правильным отказ Грузии и Украине вступить в НАТО

Шольц считает, что вопрос вступления в ЕС Грузии, Молдавии и Украины не стоит поднимать сейчас 04.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-04T07:32+0400

2022-03-04T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 4 мар - Sputnik. Отказ Украине и Грузии во вступлении в НАТО был правильным, это не стояло и не стоит в повестке, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.Страны НАТО на саммите в Бухаресте в 2008 году подтвердили, что Грузия и Украина имеют право на членство в альянсе, отсрочив решение вопроса на неопределенное время.Кроме того, Шольц считает, что вступление в Евросоюз Грузии, Молдавии и Украины – не тот вопрос, который стоит поднимать сейчас.Россия выступает категорически против дальнейшего расширения альянса на восток. Это стало главным требованием проекта документов о гарантиях безопасности, которые Москва передала Вашингтону и Брюсселю. Кроме того, российская сторона настаивает на отказе Запада от создания военных баз в постсоветских странах, на неразмещении ударных вооружений у ее границ и отводе сил НАТО в Восточной Европе на позиции 1997 года.

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