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Канцлер Германии считает правильным отказ Грузии и Украине вступить в НАТО
Канцлер Германии считает правильным отказ Грузии и Украине вступить в НАТО
Шольц считает, что вопрос вступления в ЕС Грузии, Молдавии и Украины не стоит поднимать сейчас 04.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-04T07:32+0400
2022-03-04T07:32+0400
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ТБИЛИСИ, 4 мар - Sputnik. Отказ Украине и Грузии во вступлении в НАТО был правильным, это не стояло и не стоит в повестке, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.Страны НАТО на саммите в Бухаресте в 2008 году подтвердили, что Грузия и Украина имеют право на членство в альянсе, отсрочив решение вопроса на неопределенное время.Кроме того, Шольц считает, что вступление в Евросоюз Грузии, Молдавии и Украины – не тот вопрос, который стоит поднимать сейчас.Россия выступает категорически против дальнейшего расширения альянса на восток. Это стало главным требованием проекта документов о гарантиях безопасности, которые Москва передала Вашингтону и Брюсселю. Кроме того, российская сторона настаивает на отказе Запада от создания военных баз в постсоветских странах, на неразмещении ударных вооружений у ее границ и отводе сил НАТО в Восточной Европе на позиции 1997 года.
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в мире, новости, политика, евросоюз, нато, украина, грузия, германия
Канцлер Германии считает правильным отказ Грузии и Украине вступить в НАТО
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Шольц считает, что вопрос вступления в ЕС Грузии, Молдавии и Украины не стоит поднимать сейчас
ТБИЛИСИ, 4 мар - Sputnik. Отказ Украине и Грузии во вступлении в НАТО был правильным, это не стояло и не стоит в повестке, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Страны НАТО на саммите в Бухаресте в 2008 году подтвердили, что Грузия и Украина имеют право на членство в альянсе, отсрочив решение вопроса на неопределенное время.
"Это было правильным решением, тогда были очень долгие переговоры в НАТО по этому вопросу", - сказал Шольц в интервью телеканалу ZDF.
Кроме того, Шольц считает, что вступление в Евросоюз Грузии, Молдавии и Украины – не тот вопрос, который стоит поднимать сейчас.
Россия выступает категорически против дальнейшего расширения альянса на восток. Это стало главным требованием проекта документов о гарантиях безопасности, которые Москва передала Вашингтону и Брюсселю. Кроме того, российская сторона настаивает на отказе Запада от создания военных баз в постсоветских странах, на неразмещении ударных вооружений у ее границ и отводе сил НАТО в Восточной Европе на позиции 1997 года.