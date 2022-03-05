https://sputnik-georgia.ru/20220305/covid-statistika-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-5-marta-264989190.html

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 5 марта

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 5 марта

Случаи инфицирования коронавирусом идут на спад, но "антилидером" ковид- заражения по-прежнему остается Тбилиси 05.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-05T15:05+0400

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2022-03-05T15:05+0400

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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Грузинские медики из 3 033 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 1 294 факта заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 19 680 тестов на коронавирус, 16 416 – на антиген, 3 264 – ПЦР-теста.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 623 672 случая инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 8 118 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 547 531 пациент.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 32 пациента, а с начала пандемии – 16 338.Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 033 >>>На данный момент в Грузии 59 777 активных случаев, из них 2 600 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 656 пациентов тяжелое. 57 177 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.Показатель положительности, по данным на 4 марта, составляет 15,41%, за две недели – 21,6%, за семь дней – 17,64%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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коронавирус covid-19, грузия, общество, новости, здравоохранение в грузии