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Президент РФ подписал закон о расширении санкций за нарушение прав россиян
Президент РФ подписал закон о расширении санкций за нарушение прав россиян
Законом распространяется возможность применения указанных мер санкционного характера на всех иностранцев, вне зависимости от их гражданской принадлежности 05.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-05T09:40+0400
2022-03-05T09:40+0400
2022-03-05T09:40+0400
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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Российский лидер Владимир Путин подписал федеральный закон правительства о распространении санкционных мер за нарушение прав граждан Российской Федерации на всех иностранцев и лиц без гражданства, а не только на граждан США, как было ранее, сообщается на сайте Кремля.Ранее по закону существовала возможность применения санкций к гражданам США, причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, а также совершившим преступления в отношении граждан России.При этом в пояснительной записке к документу также отмечалось, что нарушение прав россиян возможно гражданами не только США, но и иных иностранных государств, а также лицами без гражданства. Законом распространяется возможность применения указанных мер санкционного характера на всех иностранцев, вне зависимости от их гражданской принадлежности.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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россия, владимир путин, новости, в мире, сша
Президент РФ подписал закон о расширении санкций за нарушение прав россиян
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Законом распространяется возможность применения указанных мер санкционного характера на всех иностранцев, вне зависимости от их гражданской принадлежности
ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik.
Российский лидер Владимир Путин подписал федеральный закон правительства о распространении санкционных мер за нарушение прав граждан Российской Федерации на всех иностранцев и лиц без гражданства, а не только на граждан США, как было ранее, сообщается
на сайте Кремля.
Ранее по закону существовала возможность применения санкций к гражданам США, причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, а также совершившим преступления в отношении граждан России.
В перечень таких мер входили запрет на въезд в РФ, арест в РФ финансовых и иных активов, запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями, приостановление деятельности на территории РФ находящихся под их контролем юридических лиц, а также полномочий в советах директоров или других органах управления зарегистрированных на территории России организаций.
При этом в пояснительной записке к документу также отмечалось, что нарушение прав россиян возможно гражданами не только США, но и иных иностранных государств, а также лицами без гражданства.
Законом распространяется возможность применения указанных мер санкционного характера на всех иностранцев, вне зависимости от их гражданской принадлежности.
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