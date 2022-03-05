https://sputnik-georgia.ru/20220305/prezident-rf-podpisal-zakon-o-rasshirenii-sanktsiy-za-narushenie-prav-rossiyan-264982955.html

Президент РФ подписал закон о расширении санкций за нарушение прав россиян

Президент РФ подписал закон о расширении санкций за нарушение прав россиян

Законом распространяется возможность применения указанных мер санкционного характера на всех иностранцев, вне зависимости от их гражданской принадлежности 05.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-05T09:40+0400

2022-03-05T09:40+0400

2022-03-05T09:40+0400

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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Российский лидер Владимир Путин подписал федеральный закон правительства о распространении санкционных мер за нарушение прав граждан Российской Федерации на всех иностранцев и лиц без гражданства, а не только на граждан США, как было ранее, сообщается на сайте Кремля.Ранее по закону существовала возможность применения санкций к гражданам США, причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, а также совершившим преступления в отношении граждан России.При этом в пояснительной записке к документу также отмечалось, что нарушение прав россиян возможно гражданами не только США, но и иных иностранных государств, а также лицами без гражданства. Законом распространяется возможность применения указанных мер санкционного характера на всех иностранцев, вне зависимости от их гражданской принадлежности.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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россия, владимир путин, новости, в мире, сша