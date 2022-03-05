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У границы Украины с приднестровским участком взорван мост – видео
У границы Украины с приднестровским участком взорван мост – видео
СМИ сообщают, что на территории Украины рядом с границей Приднестровья взорван мост через реку Кучурган. Смотрите видео очевидца с места ЧП 05.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-05T09:10+0400
2022-03-05T09:10+0400
2022-03-05T09:46+0400
видео
мультимедиа
украина
обострение ситуации вокруг украины 2022
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Ранее, 25 февраля, власти Украины закрыли два крупнейших КПП на границе с Приднестровьем. Также украинские власти отменили все автобусные рейсы из Приднестровья. В то же время приднестровские пункты пропуска функционируют в штатном режиме. Там был создан Оперативный штаб по оказанию содействия прибывающим украинским гражданам, для них созданы пункты приема в гостиницах городов Тирасполь, Дубоссары и Каменка.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео
У границы Украины с приднестровским участком взорван мост – видео
09:10 05.03.2022 (обновлено: 09:46 05.03.2022) Подписаться на
СМИ сообщают, что на территории Украины рядом с границей Приднестровья взорван мост через реку Кучурган. Смотрите видео очевидца с места ЧП
Ранее, 25 февраля, власти Украины закрыли два крупнейших КПП на границе с Приднестровьем. Также украинские власти отменили все автобусные рейсы из Приднестровья. В то же время приднестровские пункты пропуска функционируют в штатном режиме. Там был создан Оперативный штаб по оказанию содействия прибывающим украинским гражданам, для них созданы пункты приема в гостиницах городов Тирасполь, Дубоссары и Каменка.