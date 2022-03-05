https://sputnik-georgia.ru/20220305/u-granitsy-ukrainy-s-pridnestrovskim-uchastkom-vzorvan-most---video-264982793.html

У границы Украины с приднестровским участком взорван мост – видео

У границы Украины с приднестровским участком взорван мост – видео

СМИ сообщают, что на территории Украины рядом с границей Приднестровья взорван мост через реку Кучурган. Смотрите видео очевидца с места ЧП 05.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-05T09:10+0400

2022-03-05T09:10+0400

2022-03-05T09:46+0400

видео

мультимедиа

украина

обострение ситуации вокруг украины 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/05/264982661_0:79:1636:999_1920x0_80_0_0_ef0089936a5e7df87de23b2089c65913.png

Ранее, 25 февраля, власти Украины закрыли два крупнейших КПП на границе с Приднестровьем. Также украинские власти отменили все автобусные рейсы из Приднестровья. В то же время приднестровские пункты пропуска функционируют в штатном режиме. Там был создан Оперативный штаб по оказанию содействия прибывающим украинским гражданам, для них созданы пункты приема в гостиницах городов Тирасполь, Дубоссары и Каменка.

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео