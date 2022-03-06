https://sputnik-georgia.ru/20220306/verkhniy-lars-segodnya-doroga-iz-gruzii-v-rossiyu-zakryta-dlya-bolshegruzov-265005619.html
Верхний Ларс сегодня: дорога из Грузии в Россию закрыта для большегрузов
Верхний Ларс сегодня: дорога из Грузии в Россию закрыта для большегрузов
Ограничения действуют на нескольких участках дороги международного значения 06.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-06T09:43+0400
2022-03-06T09:43+0400
2022-03-06T10:31+0400
грузия
новости
департамент автомобильных дорог
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/18/250993137_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_b9351d9d321d92a91d8e52ee73abfb01.jpg
ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Запрет на передвижение машин с прицепом и полуприцепом введен на дороге, ведущей к границе Грузии с Россией, из-за метели и гололеда, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.Ограничение для большегрузов действует на участке Коби-Вардисубани дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.На участках дороги Млета-Гудаури и Гудаури-Коби разрешено передвижение лишь через лавинозащитные тоннели и без остановок.Передвижение для автомобилей с прицепом и полуприцепом, а также автобусов вместимостью более 30 мест осуществляется в одностороннем порядке через тоннели.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/18/250993137_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_56a68cae766212b1819dce13262a9152.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, департамент автомобильных дорог
Верхний Ларс сегодня: дорога из Грузии в Россию закрыта для большегрузов
09:43 06.03.2022 (обновлено: 10:31 06.03.2022) Подписаться на
Ограничения действуют на нескольких участках дороги международного значения
ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Запрет на передвижение машин с прицепом и полуприцепом введен на дороге, ведущей к границе Грузии с Россией, из-за метели и гололеда, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.
Ограничение для большегрузов действует на участке Коби-Вардисубани дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.
На участках дороги Млета-Гудаури и Гудаури-Коби разрешено передвижение лишь через лавинозащитные тоннели и без остановок.
Передвижение для автомобилей с прицепом и полуприцепом, а также автобусов вместимостью более 30 мест осуществляется в одностороннем порядке через тоннели.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.