https://sputnik-georgia.ru/20220306/verkhniy-lars-segodnya-doroga-iz-gruzii-v-rossiyu-zakryta-dlya-bolshegruzov-265005619.html

Верхний Ларс сегодня: дорога из Грузии в Россию закрыта для большегрузов

Верхний Ларс сегодня: дорога из Грузии в Россию закрыта для большегрузов

Ограничения действуют на нескольких участках дороги международного значения 06.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-06T09:43+0400

2022-03-06T09:43+0400

2022-03-06T10:31+0400

грузия

новости

департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Запрет на передвижение машин с прицепом и полуприцепом введен на дороге, ведущей к границе Грузии с Россией, из-за метели и гололеда, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.Ограничение для большегрузов действует на участке Коби-Вардисубани дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.На участках дороги Млета-Гудаури и Гудаури-Коби разрешено передвижение лишь через лавинозащитные тоннели и без остановок.Передвижение для автомобилей с прицепом и полуприцепом, а также автобусов вместимостью более 30 мест осуществляется в одностороннем порядке через тоннели.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, департамент автомобильных дорог