https://sputnik-georgia.ru/20220307/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-7-marta-2022-264965754.html

Какой сегодня церковный праздник: 7 марта 2022

Какой сегодня церковный праздник: 7 марта 2022

По православному церковному календарю 7 марта 2022 отмечают день памяти cвятых Маврикия, Фотина, Феодора, Филиппа, Афанасия и других

2022-03-07T01:01+0400

2022-03-07T01:01+0400

2022-03-07T01:01+0400

справки

религия

церковный праздник

религиозный праздник

календарь религиозных праздников

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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему упоминаются в церковном календаре.Святые мученикиПо церковному календарю 7 марта поминают мучеников Маврикия и 70 воинов: Фотина, Феодора, Филиппа и других, пострадавших за веру при императоре Максимиане Галерии (305-311).Маврикий был военачальником в городе Апамее Сирийской. Он тайно исповедовал христианство и в вере воспитал своего единственного сына Фотина.Во времена преследования христиан Маврикия вместе с сыном и подчиненными ему воинами привели на суд. Максимиан дал шанс военачальнику и всем остальным отречься от веры, но христиане отказались принести жертву идолам.После тщетных уговоров мучеников предали жестоким пыткам – били, терзали железными крючьями и жгли огнем. Чтобы сломить Маврикия, на его глазах сыну отрубили голову, но cвятой только возрадовался, что сын сподобился мученической кончины.Затем всех мучеников отвели на болото и обмазав их тела медом, привязали к деревьям. В течение десяти дней их жалили насекомые, мучили голод и жажда, но они стойко переносили все страдания и молились. В конце им отрубили головы, а тела бросили без погребения. Христиане похоронили останки мучеников тайно ночью на месте их казни. Произошло это примерно в 305 году.Афанасий исповедникПо церковному календарю 7 марта поминают преподобного Афанасия исповедника.Будущий cвятой родился в богатой и благочестивой семье в Константинополе. С детства Афанасий мечтал посвятить себя всецело Богу и достигнув совершеннолетия, принял иноческий постриг в одной из Никомидийских обителей, под названием Павлопетрия (во имя cвятых апостолов Петра и Павла).В царствование иконоборца Льва Армянина (813-820) cвятого Афанасия за почитание икон подвергли пыткам. Он перенес изгнание и страдания. Афанасий исповедник мирно скончался в 821 году.Обретение мощей мучениковПо церковному календарю 7 марта вспоминают обретение мощей святых мучеников в Евгении, которое произошло примерно в 395-423 году.Останки святых мучеников во времена преследования христиан верующие обычно хоронили в недоступных местах. В Константинополе, недалеко от ворот и башни, которые назывались Евгениевыми, были похоронены множество христиан, имена которых церкви были неизвестны.Мощи святых достали после того, как на этом месте стали происходить чудесные исцеления, и перенесли в храм. Клирику Николаю Каллиграфу было открыто, что среди найденных в Евгении мощей находятся мощи святого апостола от 70-ти Андроника и его помощницы Иунии.Первоверховный апостол Павел упоминает их в одном из своих посланий. На месте обретения мощей святых мучеников в XII веке император Андроник построил великолепный храм.ИмениныПо церковному календарю 7 марта именины отмечают Варвара, Елизавета, Ирина, Прасковья, Афанасий, Андрей, Вавила, Владимир, Виктор, Иосиф, Иван, Михаил, Николай, Степан, Сергей, Тит, Филипп и Федор.Материал подготовлен на основе открытых источников

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