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https://sputnik-georgia.ru/20220307/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-7-marta-2022-264965754.html
Какой сегодня церковный праздник: 7 марта 2022
Какой сегодня церковный праздник: 7 марта 2022
По православному церковному календарю 7 марта 2022 отмечают день памяти cвятых Маврикия, Фотина, Феодора, Филиппа, Афанасия и других
2022-03-07T01:01+0400
2022-03-07T01:01+0400
справки
религия
церковный праздник
религиозный праздник
календарь религиозных праздников
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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему упоминаются в церковном календаре.Святые мученикиПо церковному календарю 7 марта поминают мучеников Маврикия и 70 воинов: Фотина, Феодора, Филиппа и других, пострадавших за веру при императоре Максимиане Галерии (305-311).Маврикий был военачальником в городе Апамее Сирийской. Он тайно исповедовал христианство и в вере воспитал своего единственного сына Фотина.Во времена преследования христиан Маврикия вместе с сыном и подчиненными ему воинами привели на суд. Максимиан дал шанс военачальнику и всем остальным отречься от веры, но христиане отказались принести жертву идолам.После тщетных уговоров мучеников предали жестоким пыткам – били, терзали железными крючьями и жгли огнем. Чтобы сломить Маврикия, на его глазах сыну отрубили голову, но cвятой только возрадовался, что сын сподобился мученической кончины.Затем всех мучеников отвели на болото и обмазав их тела медом, привязали к деревьям. В течение десяти дней их жалили насекомые, мучили голод и жажда, но они стойко переносили все страдания и молились. В конце им отрубили головы, а тела бросили без погребения. Христиане похоронили останки мучеников тайно ночью на месте их казни. Произошло это примерно в 305 году.Афанасий исповедникПо церковному календарю 7 марта поминают преподобного Афанасия исповедника.Будущий cвятой родился в богатой и благочестивой семье в Константинополе. С детства Афанасий мечтал посвятить себя всецело Богу и достигнув совершеннолетия, принял иноческий постриг в одной из Никомидийских обителей, под названием Павлопетрия (во имя cвятых апостолов Петра и Павла).В царствование иконоборца Льва Армянина (813-820) cвятого Афанасия за почитание икон подвергли пыткам. Он перенес изгнание и страдания. Афанасий исповедник мирно скончался в 821 году.Обретение мощей мучениковПо церковному календарю 7 марта вспоминают обретение мощей святых мучеников в Евгении, которое произошло примерно в 395-423 году.Останки святых мучеников во времена преследования христиан верующие обычно хоронили в недоступных местах. В Константинополе, недалеко от ворот и башни, которые назывались Евгениевыми, были похоронены множество христиан, имена которых церкви были неизвестны.Мощи святых достали после того, как на этом месте стали происходить чудесные исцеления, и перенесли в храм. Клирику Николаю Каллиграфу было открыто, что среди найденных в Евгении мощей находятся мощи святого апостола от 70-ти Андроника и его помощницы Иунии.Первоверховный апостол Павел упоминает их в одном из своих посланий. На месте обретения мощей святых мучеников в XII веке император Андроник построил великолепный храм.ИмениныПо церковному календарю 7 марта именины отмечают Варвара, Елизавета, Ирина, Прасковья, Афанасий, Андрей, Вавила, Владимир, Виктор, Иосиф, Иван, Михаил, Николай, Степан, Сергей, Тит, Филипп и Федор.Материал подготовлен на основе открытых источников
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справки , религия , церковный праздник, религиозный праздник, календарь религиозных праздников

Какой сегодня церковный праздник: 7 марта 2022

01:01 07.03.2022
© photo: Sputnik / StringerЦерковь Анчисхати в центре столицы Грузии
Церковь Анчисхати в центре столицы Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 07.03.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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По православному церковному календарю 7 марта 2022 отмечают день памяти cвятых Маврикия, Фотина, Феодора, Филиппа, Афанасия и других
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему упоминаются в церковном календаре.

Святые мученики

По церковному календарю 7 марта поминают мучеников Маврикия и 70 воинов: Фотина, Феодора, Филиппа и других, пострадавших за веру при императоре Максимиане Галерии (305-311).
Маврикий был военачальником в городе Апамее Сирийской. Он тайно исповедовал христианство и в вере воспитал своего единственного сына Фотина.
Во времена преследования христиан Маврикия вместе с сыном и подчиненными ему воинами привели на суд. Максимиан дал шанс военачальнику и всем остальным отречься от веры, но христиане отказались принести жертву идолам.
© photo: Sputnik / Igor Zarembo / Перейти в фотобанкПразднование Вознесения Господня в православной церкви
Празднование Вознесения Господня в православной церкви - Sputnik Грузия, 1920, 04.03.2022
Празднование Вознесения Господня в православной церкви
© photo: Sputnik / Igor Zarembo
/
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После тщетных уговоров мучеников предали жестоким пыткам – били, терзали железными крючьями и жгли огнем. Чтобы сломить Маврикия, на его глазах сыну отрубили голову, но cвятой только возрадовался, что сын сподобился мученической кончины.
Затем всех мучеников отвели на болото и обмазав их тела медом, привязали к деревьям. В течение десяти дней их жалили насекомые, мучили голод и жажда, но они стойко переносили все страдания и молились. В конце им отрубили головы, а тела бросили без погребения. Христиане похоронили останки мучеников тайно ночью на месте их казни. Произошло это примерно в 305 году.

Афанасий исповедник

По церковному календарю 7 марта поминают преподобного Афанасия исповедника.
Будущий cвятой родился в богатой и благочестивой семье в Константинополе. С детства Афанасий мечтал посвятить себя всецело Богу и достигнув совершеннолетия, принял иноческий постриг в одной из Никомидийских обителей, под названием Павлопетрия (во имя cвятых апостолов Петра и Павла).
В царствование иконоборца Льва Армянина (813-820) cвятого Афанасия за почитание икон подвергли пыткам. Он перенес изгнание и страдания. Афанасий исповедник мирно скончался в 821 году.

Обретение мощей мучеников

По церковному календарю 7 марта вспоминают обретение мощей святых мучеников в Евгении, которое произошло примерно в 395-423 году.
Останки святых мучеников во времена преследования христиан верующие обычно хоронили в недоступных местах. В Константинополе, недалеко от ворот и башни, которые назывались Евгениевыми, были похоронены множество христиан, имена которых церкви были неизвестны.
© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov / Перейти в фотобанкМонахини после божественной литургии, которую провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя
Монахини после божественной литургии, которую провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя - Sputnik Грузия, 1920, 04.03.2022
Монахини после божественной литургии, которую провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя
© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov
/
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Мощи святых достали после того, как на этом месте стали происходить чудесные исцеления, и перенесли в храм. Клирику Николаю Каллиграфу было открыто, что среди найденных в Евгении мощей находятся мощи святого апостола от 70-ти Андроника и его помощницы Иунии.
Первоверховный апостол Павел упоминает их в одном из своих посланий. На месте обретения мощей святых мучеников в XII веке император Андроник построил великолепный храм.

Именины

По церковному календарю 7 марта именины отмечают Варвара, Елизавета, Ирина, Прасковья, Афанасий, Андрей, Вавила, Владимир, Виктор, Иосиф, Иван, Михаил, Николай, Степан, Сергей, Тит, Филипп и Федор.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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