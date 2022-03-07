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Стоимость газа в Европе превысила рекордные три тысячи долларов за кубометр
Стоимость газа в Европе превысила рекордные три тысячи долларов за кубометр
Европейский газовый рынок лихорадит уже много месяцев, утверждают эксперты 07.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-07T12:24+0400
2022-03-07T12:24+0400
2022-03-07T12:52+0400
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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Фьючерсы на газ в странах Европы обновили исторический максимум, преодолев отметку в 3 тысячи долларов за тысячу кубометров, пишет РИА Новости со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.Цена апрельских фьючерсов по индексу наиболее ликвидного хаба TTF на открытии торгов составила 2366,8 доллара за тысячу кубометров, а уже через несколько минут превысила 2 500 долларов. Затем вышла за границу в 2 700 долларов.Cледом произошел некоторый откат, однако цены оставались стабильно высокими, чего не наблюдалось за всю историю функционирования газовых хабов в Европе.Специалисты связывали это с низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.В первой половине февраля 2022 года фьючерсы колебались в диапазоне 800-1030 долларов, но затем резко пошли вверх после событий на Украине.Как кризис на Украине отразится на отношениях с ЕС и США? Оценка МИД России >>>Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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газ, европа, в мире, новости, экономика, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022
Стоимость газа в Европе превысила рекордные три тысячи долларов за кубометр
12:24 07.03.2022 (обновлено: 12:52 07.03.2022) Подписаться на
Европейский газовый рынок лихорадит уже много месяцев, утверждают эксперты
ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik.
Фьючерсы на газ в странах Европы обновили исторический максимум, преодолев отметку в 3 тысячи долларов за тысячу кубометров, пишет РИА Новости
со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.
Цена апрельских фьючерсов по индексу наиболее ликвидного хаба TTF на открытии торгов составила 2366,8 доллара за тысячу кубометров, а уже через несколько минут превысила 2 500 долларов. Затем вышла за границу в 2 700 долларов.
Как утверждают эксперты, Европейский газовый рынок лихорадит уже много месяцев. Весной 2021 года цены колебались на уровне 250-300 долларов за тысячу кубов, к концу августа они выросли до 600 долларов, в октябре впервые перевалили за тысячу, а в декабре – за две тысячи.
Cледом произошел некоторый откат, однако цены оставались стабильно высокими, чего не наблюдалось за всю историю функционирования газовых хабов в Европе.
Специалисты связывали это с низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
В первой половине февраля 2022 года фьючерсы колебались в диапазоне 800-1030 долларов, но затем резко пошли вверх после событий на Украине.
Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.
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