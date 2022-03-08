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COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 8 марта
COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 8 марта
Больше всего новых случаев заражения коронавирусом выявлено в грузинской столице 08.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-08T13:07+0400
2022-03-08T13:07+0400
2022-03-08T13:07+0400
общество
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новости
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Грузинские медики из 2 783 новых случаев коронавируса в стране, в Тбилиси зафиксировали 1 171 факт заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 17 693 теста на коронавирус, 14 798 – на антиген, 2 895 – ПЦР-тестов.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 629 065 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 5 450 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 568 064 пациента.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончалcя 32 пациента, а с начала пандемии – 16 430.Показатель положительности по данным на 7 марта составляет 15,73%, за две недели – 19,45%, за семь дней – 16,6%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, грузия, новости, коронавирус covid-19
COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 8 марта
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Больше всего новых случаев заражения коронавирусом выявлено в грузинской столице
ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik.
Грузинские медики из 2 783 новых случаев коронавируса в стране, в Тбилиси зафиксировали 1 171 факт заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge
.
Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:
Самегрело - Земо Сванети – 218
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 65
В стране за последние сутки сделано 17 693 теста на коронавирус, 14 798 – на антиген, 2 895 – ПЦР-тестов.
С начала пандемии в стране зафиксировано 1 629 065 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 5 450 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 568 064 пациента.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончалcя 32 пациента, а с начала пандемии – 16 430.
Показатель положительности по данным на 7 марта составляет 15,73%, за две недели – 19,45%, за семь дней – 16,6%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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