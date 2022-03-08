https://sputnik-georgia.ru/20220308/covid-statistika-v-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-8-marta-265059458.html

COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 8 марта

COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 8 марта

Больше всего новых случаев заражения коронавирусом выявлено в грузинской столице 08.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-08T13:07+0400

2022-03-08T13:07+0400

2022-03-08T13:07+0400

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ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Грузинские медики из 2 783 новых случаев коронавируса в стране, в Тбилиси зафиксировали 1 171 факт заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 17 693 теста на коронавирус, 14 798 – на антиген, 2 895 – ПЦР-тестов.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 629 065 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 5 450 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 568 064 пациента.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончалcя 32 пациента, а с начала пандемии – 16 430.Показатель положительности по данным на 7 марта составляет 15,73%, за две недели – 19,45%, за семь дней – 16,6%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, грузия, новости, коронавирус covid-19