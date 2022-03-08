https://sputnik-georgia.ru/20220308/kakie-lekarstva-opasny-dlya-pozhilykh-lyudey-265001281.html

Какие лекарства опасны для пожилых людей

Какие лекарства опасны для пожилых людей

Пожилым людям надо внимательнее относиться к своему здоровью и не принимать все подряд

2022-03-08T06:32+0400

2022-03-08T06:32+0400

2022-03-08T06:32+0400

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ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Ученые назвали самые опасные для пожилых людей лекарства. Оказалось, что это те лекарства, которые плохо выводятся из почек.Ученые отмечают, что опасными препаратами считаются лекарства от диабета с длительным периодом полувыведения. Также врачи советуют с особой осторожностью применять средства, которые способствуют образованию запоров и задержек мочеиспускания.Врачи подчеркивают, что для людей пожилого возраста также нежелателен прием минерального масла, так как в нем содержится аспирин, который повышает риск развития пневмонии. Вместо этого врачи советуют употреблять продукты с большим содержанием клетчатки.С осторожностью стоит быть и с бензодиазепинами, так как они способствуют когнитивным нарушениям. К потенциально опасным лекарствам врачи относят также калийсберегающие диуретики. Из-за применения этих препаратов может повышаться уровень калия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

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Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

советы врачей, новости, общество, здоровье, справки