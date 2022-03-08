https://sputnik-georgia.ru/20220308/kakie-lekarstva-opasny-dlya-pozhilykh-lyudey-265001281.html
Какие лекарства опасны для пожилых людей
Какие лекарства опасны для пожилых людей
Пожилым людям надо внимательнее относиться к своему здоровью и не принимать все подряд
2022-03-08T06:32+0400
2022-03-08T06:32+0400
2022-03-08T06:32+0400
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ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Ученые назвали самые опасные для пожилых людей лекарства. Оказалось, что это те лекарства, которые плохо выводятся из почек.Ученые отмечают, что опасными препаратами считаются лекарства от диабета с длительным периодом полувыведения. Также врачи советуют с особой осторожностью применять средства, которые способствуют образованию запоров и задержек мочеиспускания.Врачи подчеркивают, что для людей пожилого возраста также нежелателен прием минерального масла, так как в нем содержится аспирин, который повышает риск развития пневмонии. Вместо этого врачи советуют употреблять продукты с большим содержанием клетчатки.С осторожностью стоит быть и с бензодиазепинами, так как они способствуют когнитивным нарушениям. К потенциально опасным лекарствам врачи относят также калийсберегающие диуретики. Из-за применения этих препаратов может повышаться уровень калия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
советы врачей, новости, общество, здоровье, справки
Какие лекарства опасны для пожилых людей
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Пожилым людям надо внимательнее относиться к своему здоровью и не принимать все подряд
ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Ученые назвали самые опасные для пожилых людей лекарства. Оказалось, что это те лекарства, которые плохо выводятся из почек.
Ученые отмечают, что опасными препаратами считаются лекарства от диабета с длительным периодом полувыведения. Также врачи советуют с особой осторожностью применять средства, которые способствуют образованию запоров и задержек мочеиспускания.
Опасность для пожилых людей представляют и миорелаксанты, предназначенные для снижения тонуса скелетной мускулатуры. Говорится, что подобные препараты обладают седативным эффектом, нарушают пищеварение, могут вызывать тошноту и головокружения.
Врачи подчеркивают, что для людей пожилого возраста также нежелателен прием минерального масла, так как в нем содержится аспирин, который повышает риск развития пневмонии. Вместо этого врачи советуют употреблять продукты с большим содержанием клетчатки.
С осторожностью стоит быть и с бензодиазепинами, так как они способствуют когнитивным нарушениям. К потенциально опасным лекарствам врачи относят также калийсберегающие диуретики. Из-за применения этих препаратов может повышаться уровень калия.
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