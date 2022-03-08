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МИД Китая: США подкинули огромное полено в пожар украинского кризиса
МИД Китая: США подкинули огромное полено в пожар украинского кризиса
Безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности других стран, считает китайский дипломат 08.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-08T12:41+0400
2022-03-08T12:41+0400
2022-03-08T12:41+0400
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ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Американские власти "подкинули огромное полено" в "пожар украинского кризиса" своей политикой по расширению НАТО на восток, заявил в ходе брифинга во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь.Чжао Лицзянь подчеркнул, что Китай всегда считал, что безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть обеспечена за счет расширения военных блоков.Обнародованы новые инструкции для граждан Грузии на Украине>>Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.В ответ на это западные страны ввели крупные экономические санкции в отношении России. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Тбилиси не будет присоединяться к антироссийским санкциям, так как они намного больше навредят самой Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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в мире, новости, владимир путин, украина, китай, тбилиси, обострение ситуации вокруг украины 2022
МИД Китая: США подкинули огромное полено в пожар украинского кризиса
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Безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности других стран, считает китайский дипломат
ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Американские власти "подкинули огромное полено" в "пожар украинского кризиса" своей политикой по расширению НАТО на восток, заявил в ходе брифинга во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь.
"США своей политикой по расширению НАТО на восток подкинули огромное полено в пожар украинского кризиса", - цитирует РИА Новости
дипломата.
Чжао Лицзянь подчеркнул, что Китай всегда считал, что безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть обеспечена за счет расширения военных блоков.
Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.
В ответ на это западные страны ввели крупные экономические санкции в отношении России. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Тбилиси не будет присоединяться к антироссийским санкциям, так как они намного больше навредят самой Грузии.
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