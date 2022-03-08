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Резервисты не будут призываться для участия в операции на Украине - Путин
Резервисты не будут призываться для участия в операции на Украине - Путин
Президент подчеркнул, что поставленные задачи решают "только профессиональные военные" 08.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-08T10:23+0400
2022-03-08T10:23+0400
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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что в спецоперации на Украине не участвуют солдаты срочной службы и дополнительный призыв резервистов проводиться не будет.Президент подчеркнул, что поставленные задачи решают "только профессиональные военные", и выразил уверенность, что они "надежно обеспечат безопасность и мир для народа России", передает РИА Новости.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери с обеих сторон.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, в мире, политика, владимир путин, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022
Резервисты не будут призываться для участия в операции на Украине - Путин
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Президент подчеркнул, что поставленные задачи решают "только профессиональные военные"
ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что в спецоперации на Украине не участвуют солдаты срочной службы и дополнительный призыв резервистов проводиться не будет.
"В боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. Не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса", – сказал Путин в своем видеообращении по случаю 8 марта.
Президент подчеркнул, что поставленные задачи решают "только профессиональные военные", и выразил уверенность, что они "надежно обеспечат безопасность и мир для народа России", передает РИА Новости
.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери с обеих сторон.
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