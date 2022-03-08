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Зеленский отозвал украинских миротворцев со всего мира
Зеленский отозвал украинских миротворцев со всего мира
Миротворцы отозваны вместе с оборудованием для "усиления украинской армии" 08.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-08T10:41+0400
2022-03-08T10:41+0400
2022-03-08T10:43+0400
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ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский отозвал всех украинских миротворцев из миссий для усиления армии, говорится в сообщении Верховной рады.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в военной операции на Украине не участвуют российские солдаты, проходящие военную службу по призыву.Резервисты не будут призываться для участия в операции на Украине - Путин>>Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери с обеих сторон.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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в мире, новости, политика, владимир путин, украина, владимир зеленский, обострение ситуации вокруг украины 2022
Зеленский отозвал украинских миротворцев со всего мира
10:41 08.03.2022 (обновлено: 10:43 08.03.2022) Подписаться на
Миротворцы отозваны вместе с оборудованием для "усиления украинской армии"
ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский отозвал всех украинских миротворцев из миссий для усиления армии, говорится в сообщении Верховной рады.
"Зеленский принял решение отозвать украинских миротворцев со всего мира. Вместе с оборудованием для усиления украинской армии", – цитирует РИА Новости сообщение Верховной рады.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в военной операции на Украине не участвуют российские солдаты, проходящие военную службу по призыву.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери с обеих сторон.
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