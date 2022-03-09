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Бизнес в Грузии: средние зарплаты и оборот
Бизнес в Грузии: средние зарплаты и оборот
"Сакстат" подсчитал средннюю зарплату граждан Грузии и численность трудоустроенных в частном секторе 09.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-09T07:01+0400
2022-03-09T07:01+0400
2022-03-09T07:01+0400
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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. В частном секторе Грузии, по данным на 1 января 2022 года, работали 693,4 тысячи человек со средней зарплатой 1,6 тысячи лари, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат".В тоже время в малом бизнесе, где средняя зарплата была 1,3 тысячи лари, было трудоустроено 38% от общего числа работающих в частном секторе. Самое меньшее число трудоустроенных приходится на средний бизнес – 28%, в котором средняя зарплата составляет 1,9 тысяч лари.При этом средняя зарплата в частных компаниях увеличилась за год на 181 лари, правда жещины в частном секторе в среднем получают меньше мужчин. Если для мужчин средняя зарплата на 1 января составляла 1,6 тысяч лари, то для женщин – 1,2 тысячи лари.Наибольшее число трудоустроенных приходится на сферы торговли и ремонта автомобилей – сферы с самым большим объемом выпускаемой продукции. На втором месте по числу трудоустроенных - перерабатывающие предприятия, а на третьем сфера транспортировки и складирования.Оборот частных компаний только в четвертом квартале составил 43,8 миллиарда лари, а за 2021 год – 148,2 миллиарда.Трудоустройство социально незащищенных в Грузии начнется с января 2022 года >>>При этом за год компании выпустили продукции на 54,7 миллиарда лари, из которой более половины приходится на крупные компании. Треть всей продукции приходится на торговлю, а также ремонт автомобилей и мотоциклов, на втором – отрасли искусства, развлечений и отдыха.Далее по объему выпускаемой продукции следуют перерабатывающие предприятия, строительные компании, а также компании занимающиеся транспортировкой и складированием.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика грузии, экономика, грузия, новости, сакстат, трудоустройство, зарплата
Бизнес в Грузии: средние зарплаты и оборот
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"Сакстат" подсчитал средннюю зарплату граждан Грузии и численность трудоустроенных в частном секторе
ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. В частном секторе Грузии, по данным на 1 января 2022 года, работали 693,4 тысячи человек со средней зарплатой 1,6 тысячи лари, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат".
По данным "Сакстата
", из общего числа работающих в частном секторе 39,5% были трудоустроены в крупных бизнес компаниях, в которых средняя заработная плата составляла 1,7 тысячи лари.
В тоже время в малом бизнесе, где средняя зарплата была 1,3 тысячи лари, было трудоустроено 38% от общего числа работающих в частном секторе.
Самое меньшее число трудоустроенных приходится на средний бизнес – 28%, в котором средняя зарплата составляет 1,9 тысяч лари.
При этом средняя зарплата в частных компаниях увеличилась за год на 181 лари, правда жещины в частном секторе в среднем получают меньше мужчин. Если для мужчин средняя зарплата на 1 января составляла 1,6 тысяч лари, то для женщин – 1,2 тысячи лари.
Наибольшее число трудоустроенных приходится на сферы торговли и ремонта автомобилей – сферы с самым большим объемом выпускаемой продукции. На втором месте по числу трудоустроенных - перерабатывающие предприятия, а на третьем сфера транспортировки и складирования.
Оборот частных компаний только в четвертом квартале составил 43,8 миллиарда лари, а за 2021 год – 148,2 миллиарда.
При этом за год компании выпустили продукции на 54,7 миллиарда лари, из которой более половины приходится на крупные компании. Треть всей продукции приходится на торговлю, а также ремонт автомобилей и мотоциклов, на втором – отрасли искусства, развлечений и отдыха.
Далее по объему выпускаемой продукции следуют перерабатывающие предприятия, строительные компании, а также компании занимающиеся транспортировкой и складированием.
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