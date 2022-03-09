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COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 9 марта

COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 9 марта

Больше всего новых случаев заражения выявлено в грузинской столице 09.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-09T12:37+0400

2022-03-09T12:37+0400

2022-03-09T13:08+0400

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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Грузинские медики из 865 новых случаев коронавируса в стране, в Тбилиси зафиксировали 430 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 7 733 теста на коронавирус, 5 281 – на антиген, 2 452 – ПЦР-теста.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 629 930 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 2 820 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 570 884 пациента.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончалcя 26 пациентов, а с начала пандемии – 16 456.На данный момент в стране 42 564 активных случая, из них 2 045 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 580 пациентов тяжелое. 40 519 пациентов проходят курс лечения дома.Показатель положительности по данным на 8 марта составляет 11,19%, за две недели – 18,43%, за семь дней – 15,55%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19