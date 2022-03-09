https://sputnik-georgia.ru/20220309/covid-statistika-v-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-9-marta-265084237.html
COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 9 марта
COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 9 марта
Больше всего новых случаев заражения выявлено в грузинской столице 09.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-09T12:37+0400
2022-03-09T12:37+0400
2022-03-09T13:08+0400
шестая волна
общество
новости
грузия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/17/264701366_0:0:3274:1842_1920x0_80_0_0_970f3cc474af7c6a95322838e3e99436.jpg
ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Грузинские медики из 865 новых случаев коронавируса в стране, в Тбилиси зафиксировали 430 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 7 733 теста на коронавирус, 5 281 – на антиген, 2 452 – ПЦР-теста.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 629 930 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 2 820 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 570 884 пациента.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончалcя 26 пациентов, а с начала пандемии – 16 456.На данный момент в стране 42 564 активных случая, из них 2 045 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 580 пациентов тяжелое. 40 519 пациентов проходят курс лечения дома.Показатель положительности по данным на 8 марта составляет 11,19%, за две недели – 18,43%, за семь дней – 15,55%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/17/264701366_356:0:3087:2048_1920x0_80_0_0_5bcd3b9e2f4dc3d99eb1ecc06f5dd5e6.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 9 марта
12:37 09.03.2022 (обновлено: 13:08 09.03.2022) Подписаться на
Больше всего новых случаев заражения выявлено в грузинской столице
ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik.
Грузинские медики из 865 новых случаев коронавируса в стране, в Тбилиси зафиксировали 430 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge
.
Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:
Самегрело - Земо Сванети – 35
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 10
В стране за последние сутки сделано 7 733 теста на коронавирус, 5 281 – на антиген, 2 452 – ПЦР-теста.
С начала пандемии в стране зафиксировано 1 629 930 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 2 820 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 570 884 пациента.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончалcя 26 пациентов, а с начала пандемии – 16 456.
На данный момент в стране 42 564 активных случая, из них 2 045 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 580 пациентов тяжелое. 40 519 пациентов проходят курс лечения дома.
Показатель положительности по данным на 8 марта составляет 11,19%, за две недели – 18,43%, за семь дней – 15,55%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.