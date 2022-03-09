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COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 9 марта
COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 9 марта
Больше всего новых случаев заражения выявлено в грузинской столице 09.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-09T12:37+0400
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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Грузинские медики из 865 новых случаев коронавируса в стране, в Тбилиси зафиксировали 430 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 7 733 теста на коронавирус, 5 281 – на антиген, 2 452 – ПЦР-теста.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 629 930 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 2 820 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 570 884 пациента.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончалcя 26 пациентов, а с начала пандемии – 16 456.На данный момент в стране 42 564 активных случая, из них 2 045 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 580 пациентов тяжелое. 40 519 пациентов проходят курс лечения дома.Показатель положительности по данным на 8 марта составляет 11,19%, за две недели – 18,43%, за семь дней – 15,55%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 9 марта

12:37 09.03.2022 (обновлено: 13:08 09.03.2022)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliАвтобусная остановка и люди в масках во время эпидемии коронавируса
Автобусная остановка и люди в масках во время эпидемии коронавируса - Sputnik Грузия, 1920, 09.03.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Больше всего новых случаев заражения выявлено в грузинской столице
ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Грузинские медики из 865 новых случаев коронавируса в стране, в Тбилиси зафиксировали 430 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:
Имерети – 115
Квемо Картли – 65
Гурия – 65
Кахети – 57
Шида Картли – 46
Самегрело - Земо Сванети – 35
Аджария – 24
Самцхе-Джавахети – 11
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 10
Мцхета-Мтианети – 7.
В стране за последние сутки сделано 7 733 теста на коронавирус, 5 281 – на антиген, 2 452 – ПЦР-теста.
С начала пандемии в стране зафиксировано 1 629 930 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 2 820 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 570 884 пациента.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончалcя 26 пациентов, а с начала пандемии – 16 456.
На данный момент в стране 42 564 активных случая, из них 2 045 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 580 пациентов тяжелое. 40 519 пациентов проходят курс лечения дома.
Показатель положительности по данным на 8 марта составляет 11,19%, за две недели – 18,43%, за семь дней – 15,55%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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