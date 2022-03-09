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Глава МВД Грузии обещал наказать активистов, забросавших полицейских туалетной бумагой
Глава МВД Грузии обещал наказать активистов, забросавших полицейских туалетной бумагой
Никто не допустит оскорбительного отношения к полицейским, заявил Гомелаури 09.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-09T15:47+0400
2022-03-09T15:47+0400
2022-03-09T15:47+0400
грузия
новости
ираклий гарибашвили
акция протеста
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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури обещал наказать всех активистов, которые оскорбили полицейских на акции протеста.На митинге у здания администрации правительства в Тбилиси 7 марта активисты движения "Стыдно" осыпали сотрудников полиции мукой и забросали их туалетной бумагой. В результате задержали несколько человек, среди которых лидеры движения – Гига Макарашвили, Нодар Рухадзе и активистка Ната Перадзе.По словам Гомелаури, никто не простит такого отношения к полицейским и так будет всегда.Глава МВД поблагодарил сотрудников полиции за их мужество и службу по обеспечению безопасности граждан.Изначально митинг 7 марта был организован в поддержку Украины. Организаторы акции – молодежное гражданское движение "Стыдно" – требовали от грузинских властей ввести визовый режим для россиян, запретить работу российских СМИ в Грузии, а также закрыть небо для российских авиаперевозчиков.Позднее митинг перерос в антиправительственные выступления в связи с решением Тбилиси не присоединяться к экономическим санкциям против РФ. Собравшиеся требовали отставки премьера Ираклия Гарибашвили и скандировали "Уходи".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, ираклий гарибашвили, акция протеста
Глава МВД Грузии обещал наказать активистов, забросавших полицейских туалетной бумагой
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Никто не допустит оскорбительного отношения к полицейским, заявил Гомелаури
ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури обещал наказать всех активистов, которые оскорбили полицейских на акции протеста.
На митинге у здания администрации правительства в Тбилиси 7 марта активисты движения "Стыдно" осыпали сотрудников полиции мукой и забросали их туалетной бумагой. В результате задержали несколько человек, среди которых лидеры движения – Гига Макарашвили, Нодар Рухадзе и активистка Ната Перадзе.
"В них (полицейских – ред.) бросают туалетную бумагу, муку и поливают голову кетчупом. Это совершенно неприемлемо. Я даже не знаю, как это назвать. Это ненормальное поведение. Эти люди должны быть наказаны и наказаны строго", – сказал Гомелаури журналистам.
По словам Гомелаури, никто не простит такого отношения к полицейским и так будет всегда.
Глава МВД поблагодарил сотрудников полиции за их мужество и службу по обеспечению безопасности граждан.
Изначально митинг 7 марта был организован в поддержку Украины. Организаторы акции – молодежное гражданское движение "Стыдно" – требовали от грузинских властей ввести визовый режим для россиян, запретить работу российских СМИ в Грузии, а также закрыть небо для российских авиаперевозчиков.
Позднее митинг перерос в антиправительственные выступления в связи с решением Тбилиси не присоединяться к экономическим санкциям против РФ. Собравшиеся требовали отставки премьера Ираклия Гарибашвили и скандировали "Уходи".
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