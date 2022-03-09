https://sputnik-georgia.ru/20220309/glava-mvd-gruzii-obeschal-nakazat-aktivistov-zabrosavshikh-politseyskikh-tualetnoy-bumagoy-265093490.html

Глава МВД Грузии обещал наказать активистов, забросавших полицейских туалетной бумагой

Глава МВД Грузии обещал наказать активистов, забросавших полицейских туалетной бумагой

Никто не допустит оскорбительного отношения к полицейским, заявил Гомелаури 09.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-09T15:47+0400

2022-03-09T15:47+0400

2022-03-09T15:47+0400

грузия

новости

ираклий гарибашвили

акция протеста

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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури обещал наказать всех активистов, которые оскорбили полицейских на акции протеста.На митинге у здания администрации правительства в Тбилиси 7 марта активисты движения "Стыдно" осыпали сотрудников полиции мукой и забросали их туалетной бумагой. В результате задержали несколько человек, среди которых лидеры движения – Гига Макарашвили, Нодар Рухадзе и активистка Ната Перадзе.По словам Гомелаури, никто не простит такого отношения к полицейским и так будет всегда.Глава МВД поблагодарил сотрудников полиции за их мужество и службу по обеспечению безопасности граждан.Изначально митинг 7 марта был организован в поддержку Украины. Организаторы акции – молодежное гражданское движение "Стыдно" – требовали от грузинских властей ввести визовый режим для россиян, запретить работу российских СМИ в Грузии, а также закрыть небо для российских авиаперевозчиков.Позднее митинг перерос в антиправительственные выступления в связи с решением Тбилиси не присоединяться к экономическим санкциям против РФ. Собравшиеся требовали отставки премьера Ираклия Гарибашвили и скандировали "Уходи".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, ираклий гарибашвили, акция протеста