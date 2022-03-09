https://sputnik-georgia.ru/20220309/sud-vyneset-prigovor-obvinyaemomu-v-ubiystve-avstraliyki-shanay-bruk-9-marta-265072953.html

Суд вынесет приговор обвиняемому в убийстве австралийки Шанай Брук 9 марта

Суд вынесет приговор обвиняемому в убийстве австралийки Шанай Брук 9 марта

На суд приедет брат убитой – Тайсон Эдвардс, специально прибывший для этого из Лондона в Тбилиси 09.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-09T07:31+0400

2022-03-09T07:31+0400

2022-03-09T07:31+0400

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происшествия

тбилисский городской суд

преступность в грузии

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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Тбилисский городской суд в среду, 9 марта, вынесет приговор по делу об убийстве 31-летней гражданки Австралии Шанай Брук.По обвинению в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах задержали Рафаэля Мурсакулова.Судебный процесс начнется в Тбилисском городском суде в 15:00. На суд приедет брат убитой – Тайсон Эдвардс, специально прибывший для этого из Лондона в Тбилиси.На последнем процессе обвиняемый Рафаэль Мурсакулов принес извинения семье убитой и признал свою вину. Однако семья Шанай Брук требует от суда бессрочного заключения для Мурсакулова.Между тем, экспертиза признала Мурсакулова вменяемым, соответственно, суд имеет право определить ему реальную меру наказания в зависимости от квалификации преступления.Заключенные в Грузии – последние данные >>>В последний раз Шанай Брук видели живой днем 30 июля, когда она отправилась на прогулку на склоны горы Мтацминда. Перед гибелью девушка связывалась со своей подругой в США. Закончив разговор, подруга через некоторое время вновь ответила на входящий звонок Брук. В трубке слышались крики и мольбу Брук о том, чтобы ее оставили в покое. Вскоре связь с ней прервалась. Подруга позвонила общим знакомым в Тбилиси и подняла тревогу.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, происшествия, тбилисский городской суд, преступность в грузии