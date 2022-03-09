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В Анталье планируется контакт глав МИД России и Украины
В Анталье планируется контакт глав МИД России и Украины
Глава внешнеполитического ведомства России планирует вылететь в Турцию в среду 09.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-09T10:01+0400
2022-03-09T10:01+0400
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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что на днях в Турции состоится встреч глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы.По словам Захаровой, в среду планируется вылет Лаврова в Турцию на Анталийский форум.Главы МИД России и Украины встретятся на форуме в Турции>>Россия 24 февраля начала специальную операцию по защите Донбасса. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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россия, в мире, новости, турция, украина, мид россии, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины 2022
В Анталье планируется контакт глав МИД России и Украины
10:01 09.03.2022 (обновлено: 10:17 09.03.2022) Подписаться на
Глава внешнеполитического ведомства России планирует вылететь в Турцию в среду
ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что на днях в Турции состоится встреч глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы.
По словам Захаровой, в среду планируется вылет Лаврова в Турцию на Анталийский форум.
"Планировались ряд двусторонних, они все актуальны и подтверждены... В рамках этих мероприятий, на полях самой конференции, действительно, запланирована встреча, этот контакт должен состояться между министром иностранных дел Сергеем Лавровым и Кулебой – человеком, который представляет министерство иностранных дел Украины", – сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Россия 24 февраля начала специальную операцию по защите Донбасса. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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