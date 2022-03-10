https://sputnik-georgia.ru/20220310/kakogo-chisla-svyaschennaya-noch-baraat-2022-islamskiy-kalendar-265113231.html

Какого числа Священная Ночь Бараат 2022? Исламский календарь

Какого числа Священная Ночь Бараат 2022? Исламский календарь

Лайлат аль-Бараат или ночь очищения от грехов, верующие отмечают в ночь на 15 Шаабана – восьмого месяца по исламскому календарю 10.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-10T11:51+0400

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справки

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Ночь Бараат особенная для мусульман – в эту священную ночь они просят милости и прощения у Всевышнего, а также молятся за умерших.В исламском календаре каждый месяц длится 29 или 30 дней, поэтому лунный год короче солнечного на 11-12 дней. Следовательно, даты исламских праздников ежегодно сдвигаются относительно григорианского календаря.Какого числа Священная Ночь Бараат в 2022-м по григорианскому календарю вы узнаете из материала Sputnik Грузия.Священная Ночь БараатПо значимости Ночь Бараат вторая священная ночь в исламе после Лейлат аль-Кадр (Ночь предопределения) – в 2022 году она приходится с 17 на 18 марта.В переводе с арабского слово "бараат" означает "невинность", "чистота", "освобождение". По исламскому преданию, Всевышний в ночь Бараат милостив ко всем людям, кроме озлобленных и приверженцев многобожия.Мусульмане к этой ночи относятся с особым трепетом, посвящают ее молитвам и просят прощения и милости у Аллаха. Часть толкователей Корана считает, что Священная Книга ниспослана была в ночь Кадр, другие думают, что Книга Аллаха была ниспослана Всевышним целиком именно в ночь Бараат.Верующие в Ночь Бараат стараются никого не обижать. Они посещают друг друга и дарят подарки.Мусульманам в священный месяц Шаабан, на который приходится Ночь Бараат, желательно увеличивать благие деяния – соблюдать пост, раздавать добровольные пожертвования и так далее.Верующие верят, что все хорошие деяния, совершаемые в восьмом месяце исламского календаря, увеличиваются в 700 раз и поднимаются к небесам без всяких препятствий. Поэтому в месяце Шаабан желательно соблюдать пост. Особенно пост ценен 15-го числа и в последний понедельник месяца.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

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справки