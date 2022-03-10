https://sputnik-georgia.ru/20220310/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-10-marta-2022-265090534.html

Какой сегодня церковный праздник: 10 марта 2022

Какой сегодня церковный праздник: 10 марта 2022

По православному церковному календарю 10 марта 2022 отмечают день памяти святителя Тарасия, Патриарха Константинопольского

2022-03-10T01:01+0400

2022-03-10T01:01+0400

2022-03-10T01:01+0400

справки

религия

календарь религиозных праздников

церковный праздник

религиозный праздник

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/0a/249988383_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1b49a5d7b980e968c908e95f32f27ada.jpg

Sputnik Грузия рассказывает, кем был этот cвятой и почему упоминается в церковном календаре.Патриарх КонстантинопольскийПо церковному календарю 10 марта поминают святителя Тарасия, Патриарха Константинопольского.Родился будущий cвятой в знатной семье в Константинополе. Получив прекрасное образование, он быстро выдвинулся при дворе императора Константина VI Порфирородного (780-797) и его матери – cвятой императрицы Ирины.Византийская империя в те дни была охвачена ересью иконоборчества – cвятые иконы уничтожались, а их защитников повсюду преследовали. Еретики набирали силу и авторитет день ото дня, а Патриарх Павел – человек добрый и благочестивый, из-за слабости характера бороться с ними решительно не мог.Он удалился в монастырь и принял схиму, а императрице Ирине и императору Константину объявил, что на патриаршем престоле своим преемником видит лишь известного сенатора Тарасия.От внезапного предложения Тарасий долго отказывался, но в конце согласился с условием, что Вселенский Собор будет созван в скором времени для осуждения иконоборческой ереси.Все иерархические ступени Тарасий прошел в короткое время и в 784 году был возведен на патриарший престол. А в 787-м состоялся VII Вселенский Собор под председательством святителя – Патриарха Тарасия в Никее, на котором было утверждено почитание cвятых икон.Святитель Тарасий 22 года мудро управлял Церковью. Все свое имущество он потратил на богоугодные дела, питая и покоя нищих, стариков, вдов и сирот, а сам вел суровую аскетическую жизнь.Святитель Тарасий скончался в 806 году. Его похоронили в монастыре на Босфоре, устроенном им. У гроба святителя совершались многие чудеса.ИмениныПо церковному календарю 10 марта именины у Александра, Антона, Евгения, Тараса и Федора.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

справки , религия , календарь религиозных праздников, церковный праздник, религиозный праздник