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Мария Захарова отвечает на вопросы журналистов: брифинг официального представителя МИД
Мария Захарова отвечает на вопросы журналистов: брифинг официального представителя МИД
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 10.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-10T09:20+0400
2022-03-10T09:20+0400
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Представитель МИД России Мария Захарова провела свой традиционный еженедельный брифинг и ответила на вопросы журналистов.
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россия, политика, мария захарова, мультимедиа, видео, видео
Мария Захарова отвечает на вопросы журналистов: брифинг официального представителя МИД
09:20 10.03.2022 (обновлено: 11:22 10.03.2022) Подписаться на
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Представитель МИД России Мария Захарова провела свой традиционный еженедельный брифинг и ответила на вопросы журналистов.