https://sputnik-georgia.ru/20220310/mariya-zakharova-otvechaet-na-voprosy-zhurnalistov-brifing-ofitsialnogo-predstavitelya-mid-265113582.html

Мария Захарова отвечает на вопросы журналистов: брифинг официального представителя МИД

Мария Захарова отвечает на вопросы журналистов: брифинг официального представителя МИД

Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 10.03.2022, Sputnik Грузия

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Представитель МИД России Мария Захарова провела свой традиционный еженедельный брифинг и ответила на вопросы журналистов.

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россия, политика, мария захарова, мультимедиа, видео, видео