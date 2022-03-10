https://sputnik-georgia.ru/20220310/programma-pooschreniya-vaktsinatsii-ot-koronavirusa-prodlitsya-do-31-marta-265107093.html

Программа поощрения вакцинации от коронавируса продлится до 31 марта

Программа поощрения вакцинации от коронавируса продлится до 31 марта

Власти платят за вакцинацию против коронавируса лицам от 50 лет с начала ноября 2021 года 10.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-10T08:02+0400

2022-03-10T08:02+0400

2022-03-10T08:23+0400

вакцинация от коронавируса

общество

грузия

новости

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/0a/264299181_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_36bbb7777277937fd4cc42c427058bc0.jpg

ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Программа поощрения вакцинации от коронавируса, которая подразумевает денежные выплаты лицам старше 50 лет, продлится до 31 марта, говорится в сообщении Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья.В начале ноября 2021 года власти Грузии заявили о начале денежных выплат в размере 200 лари за вакцинацию сначала всем гражданам от 60 лет, а после возраст снизили до 50 лет.При этом сохраняются и выплаты за бустер-дозу для той же категории граждан в размере 100 лари.На сегодняшней день в Грузии полный курс вакцинации прошли около 1,3 миллиона человек, бустер-дозу сделали 223,2 тысячи человек.В феврале 2022 года Грузия прошла пик шестой волны коронавируса. По данным на 1 февраля, суточных показатель инфицирования превысил 26 тысяч. В последние дни прирост – в среднем 1-3 тысячи. Снизился и показатель смертности до 20-30 человек в сутки.Как сохранить стабильное эпидемиологическое положение в Грузии?>>С 1 марта в Грузии смягчили либо упразднили целый ряд ограничений, введенных из-за коронавируса. Упрощены процедуры въезда в страну, на входе в общественные заведения не нужно измерять температуру, увеличилось допустимое количество посетителей ресторанов, открылись ночные клубы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

вакцинация от коронавируса, общество, грузия, новости, коронавирус covid-19