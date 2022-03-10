https://sputnik-georgia.ru/20220310/programma-pooschreniya-vaktsinatsii-ot-koronavirusa-prodlitsya-do-31-marta-265107093.html
Программа поощрения вакцинации от коронавируса продлится до 31 марта
Программа поощрения вакцинации от коронавируса продлится до 31 марта
Власти платят за вакцинацию против коронавируса лицам от 50 лет с начала ноября 2021 года 10.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-10T08:02+0400
2022-03-10T08:02+0400
2022-03-10T08:23+0400
вакцинация от коронавируса
общество
грузия
новости
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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Программа поощрения вакцинации от коронавируса, которая подразумевает денежные выплаты лицам старше 50 лет, продлится до 31 марта, говорится в сообщении Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья.В начале ноября 2021 года власти Грузии заявили о начале денежных выплат в размере 200 лари за вакцинацию сначала всем гражданам от 60 лет, а после возраст снизили до 50 лет.При этом сохраняются и выплаты за бустер-дозу для той же категории граждан в размере 100 лари.На сегодняшней день в Грузии полный курс вакцинации прошли около 1,3 миллиона человек, бустер-дозу сделали 223,2 тысячи человек.В феврале 2022 года Грузия прошла пик шестой волны коронавируса. По данным на 1 февраля, суточных показатель инфицирования превысил 26 тысяч. В последние дни прирост – в среднем 1-3 тысячи. Снизился и показатель смертности до 20-30 человек в сутки.Как сохранить стабильное эпидемиологическое положение в Грузии?>>С 1 марта в Грузии смягчили либо упразднили целый ряд ограничений, введенных из-за коронавируса. Упрощены процедуры въезда в страну, на входе в общественные заведения не нужно измерять температуру, увеличилось допустимое количество посетителей ресторанов, открылись ночные клубы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
вакцинация от коронавируса, общество, грузия, новости, коронавирус covid-19
Программа поощрения вакцинации от коронавируса продлится до 31 марта
08:02 10.03.2022 (обновлено: 08:23 10.03.2022) Подписаться на
Власти платят за вакцинацию против коронавируса лицам от 50 лет с начала ноября 2021 года
ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Программа поощрения вакцинации от коронавируса, которая подразумевает денежные выплаты лицам старше 50 лет, продлится до 31 марта, говорится в сообщении Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья.
В начале ноября 2021 года власти Грузии заявили о начале денежных выплат в размере 200 лари за вакцинацию сначала всем гражданам от 60 лет, а после возраст снизили до 50 лет.
При этом сохраняются и выплаты за бустер-дозу для той же категории граждан в размере 100 лари.
На сегодняшней день в Грузии полный курс вакцинации прошли около 1,3 миллиона человек, бустер-дозу сделали 223,2 тысячи человек.
В феврале 2022 года Грузия прошла пик шестой волны коронавируса. По данным на 1 февраля, суточных показатель инфицирования превысил 26 тысяч. В последние дни прирост – в среднем 1-3 тысячи. Снизился и показатель смертности до 20-30 человек в сутки.
С 1 марта в Грузии смягчили либо упразднили целый ряд ограничений, введенных из-за коронавируса. Упрощены процедуры въезда в страну, на входе в общественные заведения не нужно измерять температуру, увеличилось допустимое количество посетителей ресторанов, открылись ночные клубы.
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