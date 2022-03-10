https://sputnik-georgia.ru/20220310/saakashvili-prekratil-golodovku-iz-za-sobytiy-na-ukraine-265124981.html

Саакашвили прекратил голодовку из-за событий на Украине

Саакашвили прекратил голодовку из-за событий на Украине

По словам экс-главы государства, сейчас всем нужны ясный ум, здоровье и полная мобилизация 10.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-10T16:05+0400

2022-03-10T16:05+0400

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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который находится в заключении, принял решение прекратить голодовку в связи с событиями на Украине.Экс-президент Грузии, осужденный по ряду уголовных дел, вновь объявил бессрочную голодовку 21 февраля, требуя надлежащей медицинской помощи.По словам экс-главы государства, всем необходимы ясный ум, здоровье и полная мобилизация.Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ на это западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, политика, украина