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Саакашвили прекратил голодовку из-за событий на Украине
Саакашвили прекратил голодовку из-за событий на Украине
По словам экс-главы государства, сейчас всем нужны ясный ум, здоровье и полная мобилизация 10.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-10T16:05+0400
2022-03-10T16:05+0400
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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который находится в заключении, принял решение прекратить голодовку в связи с событиями на Украине.Экс-президент Грузии, осужденный по ряду уголовных дел, вновь объявил бессрочную голодовку 21 февраля, требуя надлежащей медицинской помощи.По словам экс-главы государства, всем необходимы ясный ум, здоровье и полная мобилизация.Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ на это западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Саакашвили прекратил голодовку из-за событий на Украине
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По словам экс-главы государства, сейчас всем нужны ясный ум, здоровье и полная мобилизация
ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который находится в заключении, принял решение прекратить голодовку в связи с событиями на Украине.
Экс-президент Грузии, осужденный по ряду уголовных дел, вновь объявил бессрочную голодовку 21 февраля, требуя надлежащей медицинской помощи.
"Мир меняется на наших глазах... Сейчас нам нужно не ослабевать, а набираться сил, которые скоро нам очень пригодятся. Это относится и ко мне", - говорится в сообщении на странице Саакашвили в соцсети Facebook
.
По словам экс-главы государства, всем необходимы ясный ум, здоровье и полная мобилизация.
Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ на это западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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