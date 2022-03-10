https://sputnik-georgia.ru/20220310/sergey-lavrov-podvel-itogi-peregovorov-s-glavoy-mid-ukrainy---video-265119192.html
Сергей Лавров подвел итоги переговоров с главой МИД Украины – видео
Сергей Лавров подвел итоги переговоров с главой МИД Украины – видео
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подвел итоги переговоров со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Встреча глав МИД России и Украины прошла на... 10.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-10T15:20+0400
2022-03-10T15:20+0400
2022-03-10T15:44+0400
видео
мультимедиа
сергей лавров
обострение ситуации вокруг украины 2022
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Переговоры министров иностранных дел РФ и Украины прошли в рамках дипломатического форума в Анталье. В них также принял участие глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.Главы дипломатических ведомств встретились после трех раундов переговоров российской и украинской делегаций в Беларуси по поиску выхода путей из конфликта на фоне проводимой Россией военной операции на Украине.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, сергей лавров, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео
Сергей Лавров подвел итоги переговоров с главой МИД Украины – видео
15:20 10.03.2022 (обновлено: 15:44 10.03.2022) Подписаться на
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подвел итоги переговоров со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Встреча глав МИД России и Украины прошла на полях дипломатического форума в Анталье
Переговоры министров иностранных дел РФ и Украины прошли в рамках дипломатического форума в Анталье. В них также принял участие глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Главы дипломатических ведомств встретились после трех раундов переговоров российской и украинской делегаций в Беларуси
по поиску выхода путей из конфликта на фоне проводимой Россией военной операции на Украине.