https://sputnik-georgia.ru/20220310/sergey-lavrov-podvel-itogi-peregovorov-s-glavoy-mid-ukrainy---video-265119192.html

Сергей Лавров подвел итоги переговоров с главой МИД Украины – видео

Сергей Лавров подвел итоги переговоров с главой МИД Украины – видео

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подвел итоги переговоров со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Встреча глав МИД России и Украины прошла на... 10.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-10T15:20+0400

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видео

мультимедиа

сергей лавров

обострение ситуации вокруг украины 2022

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Переговоры министров иностранных дел РФ и Украины прошли в рамках дипломатического форума в Анталье. В них также принял участие глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.Главы дипломатических ведомств встретились после трех раундов переговоров российской и украинской делегаций в Беларуси по поиску выхода путей из конфликта на фоне проводимой Россией военной операции на Украине.

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видео, мультимедиа, сергей лавров, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео