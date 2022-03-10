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Украину покинули около 1,5 тысячи граждан Грузии – МИД
Украину покинули около 1,5 тысячи граждан Грузии – МИД
Власти Грузии эвакуируют граждан, находящихся на Украине 10.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-10T12:31+0400
2022-03-10T12:31+0400
2022-03-10T12:55+0400
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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Правительство Грузии оказало помощь около 1,5 тысячи грузинским граждан в процессе эвакуации из Украины, говорится в сообщении МИД.Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ. Кроме этого, граждане Грузии организованно покидают город Одессу. Они обеспечены транспортом до Молдовы и Румынии, а затем оттуда до Грузии.В чрезвычайном режиме работают генеральные консульства Грузии в Одессе, Львове, Румынии, Польше, Молдове, Словакии и Венгрии.Горячая линия в грузинских дипломатических ведомствах работает круглосуточно. В случае необходимости можно связаться по следующим номерам телефона:Посольство Грузии в Киеве:Генеральное консульство в Одессе:Министерство внутренних дел:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, владимир путин, киев, польша, обострение ситуации вокруг украины 2022
Украину покинули около 1,5 тысячи граждан Грузии – МИД
12:31 10.03.2022 (обновлено: 12:55 10.03.2022) Подписаться на
Власти Грузии эвакуируют граждан, находящихся на Украине
ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Правительство Грузии оказало помощь около 1,5 тысячи грузинским граждан в процессе эвакуации из Украины, говорится в сообщении МИД.
Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.
"Продолжается организованная перевозка граждан из города Львова в город Варшаву. Специальные автобусные рейсы выполняются ежедневно до 12 марта включительно", – говорится в сообщении ведомства.
Кроме этого, граждане Грузии организованно покидают город Одессу. Они обеспечены транспортом до Молдовы и Румынии, а затем оттуда до Грузии.
В чрезвычайном режиме работают генеральные консульства Грузии в Одессе, Львове, Румынии, Польше, Молдове, Словакии и Венгрии.
Горячая линия в грузинских дипломатических ведомствах работает круглосуточно. В случае необходимости можно связаться по следующим номерам телефона:
Посольство Грузии в Киеве:
Генеральное консульство в Одессе:
Министерство внутренних дел:
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