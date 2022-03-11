https://sputnik-georgia.ru/20220311/armyanskie-aktivisty-proveli-aktsiyu-v-podderzhku-rossii-u-zdaniya-posolstva-strany-265140571.html

Армянские активисты провели акцию в поддержку России у здания посольства страны

Армянские активисты провели акцию в поддержку России у здания посольства страны

Активисты движения "Сильная Армения с Россией – за новый Союз" провели акцию в поддержку России и передали посольству принятую декларацию. Смотрите подробности... 11.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-11T15:10+0400

2022-03-11T15:10+0400

2022-03-11T15:15+0400

армения

акция

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видео

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Члены движения провели сперва акцию протеста у посольства США, а затем направились к российскому диппредставительству.Глава женсовета движения Алла Акопян передала документ пресс-секретарю посольства России Александру Гучкову, при этом она отметила, что в нем выражена поддержка России и президенту Владимиру Путину.В свою очередь Гучков выразил признательность за слова поддержки в адрес России. По его словам, особенно ценно то, что они звучат в Армении, которую связывают с Россией отношения стратегического союзничества.

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Армянские активисты провели акцию в поддержку России у здания посольства страны Армянские активисты провели акцию в поддержку России у здания посольства страны 2022-03-11T15:10+0400 true PT1M07S

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

армения, акция, мультимедиа, видео, видео