https://sputnik-georgia.ru/20220311/armyanskie-aktivisty-proveli-aktsiyu-v-podderzhku-rossii-u-zdaniya-posolstva-strany-265140571.html
Армянские активисты провели акцию в поддержку России у здания посольства страны
Армянские активисты провели акцию в поддержку России у здания посольства страны
Активисты движения "Сильная Армения с Россией – за новый Союз" провели акцию в поддержку России и передали посольству принятую декларацию. Смотрите подробности... 11.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-11T15:10+0400
2022-03-11T15:10+0400
2022-03-11T15:15+0400
армения
акция
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Члены движения провели сперва акцию протеста у посольства США, а затем направились к российскому диппредставительству.Глава женсовета движения Алла Акопян передала документ пресс-секретарю посольства России Александру Гучкову, при этом она отметила, что в нем выражена поддержка России и президенту Владимиру Путину.В свою очередь Гучков выразил признательность за слова поддержки в адрес России. По его словам, особенно ценно то, что они звучат в Армении, которую связывают с Россией отношения стратегического союзничества.
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Армянские активисты провели акцию в поддержку России у здания посольства страны
Армянские активисты провели акцию в поддержку России у здания посольства страны
2022-03-11T15:10+0400
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Армянские активисты провели акцию в поддержку России у здания посольства страны
15:10 11.03.2022 (обновлено: 15:15 11.03.2022) Подписаться на
Активисты движения "Сильная Армения с Россией – за новый Союз" провели акцию в поддержку России и передали посольству принятую декларацию. Смотрите подробности в видео
Члены движения провели сперва акцию протеста у посольства США, а затем направились к российскому диппредставительству.
Глава женсовета движения Алла Акопян передала документ пресс-секретарю посольства России Александру Гучкову, при этом она отметила, что в нем выражена поддержка России и президенту Владимиру Путину.
В свою очередь Гучков выразил признательность за слова поддержки в адрес России. По его словам, особенно ценно то, что они звучат в Армении, которую связывают с Россией отношения стратегического союзничества.