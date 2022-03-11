https://sputnik-georgia.ru/20220311/chelovechestvu-grozyat-novye-pandemii-mnenie-uchenogo-265139496.html

Человечеству грозят новые пандемии? Мнение ученого

Человечеству грозят новые пандемии? Мнение ученого

Новые пандемии могут прийти из стран с высоким уровнем антисанитарии и плотности населения, считает эксперт 11.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-11T10:06+0400

2022-03-11T10:06+0400

2022-03-11T10:06+0400

коронавирус covid-19

общество

в мире

ученые

наука

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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Происхождение новых пандемий возможно, считает доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Курского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Владимир Тимошилов предположил происхождение новых пандемий. По мнению ученого, новые пандемии могут прийти из стран с высоким уровнем антисанитарии и плотности населения – к примеру, из Китая или Индии. Врач утверждает, что международные санитарные миссии обязаны сконцентрировать свое внимание на оздоровлении среды и населенных пунктов. Таким образом будет возможна ликвидация множества очагов новых пандемий, заявил эксперт.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

коронавирус covid-19, общество, в мире, ученые, наука