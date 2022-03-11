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Человечеству грозят новые пандемии? Мнение ученого
Человечеству грозят новые пандемии? Мнение ученого
Новые пандемии могут прийти из стран с высоким уровнем антисанитарии и плотности населения, считает эксперт 11.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-11T10:06+0400
2022-03-11T10:06+0400
2022-03-11T10:06+0400
коронавирус covid-19
общество
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ученые
наука
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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Происхождение новых пандемий возможно, считает доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Курского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Владимир Тимошилов предположил происхождение новых пандемий. По мнению ученого, новые пандемии могут прийти из стран с высоким уровнем антисанитарии и плотности населения – к примеру, из Китая или Индии. Врач утверждает, что международные санитарные миссии обязаны сконцентрировать свое внимание на оздоровлении среды и населенных пунктов. Таким образом будет возможна ликвидация множества очагов новых пандемий, заявил эксперт.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
коронавирус covid-19, общество, в мире, ученые, наука
Человечеству грозят новые пандемии? Мнение ученого
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Новые пандемии могут прийти из стран с высоким уровнем антисанитарии и плотности населения, считает эксперт
ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Происхождение новых пандемий возможно, считает доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Курского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Владимир Тимошилов предположил происхождение новых пандемий.
По мнению ученого, новые пандемии могут прийти из стран с высоким уровнем антисанитарии и плотности населения – к примеру, из Китая или Индии.
"Необходимо организовывать экологические и санитарные международные миссии. Ведь откуда приходила эбола, коронавирус, сообщения о черной плесени и грибковых пневмониях – это Африка, Индия, Бангладеш, Китай, – из стран, где трупы вместе с мусором, например, сбрасывают в реку", – объяснил он в беседе URA.RU.
Врач утверждает, что международные санитарные миссии обязаны сконцентрировать свое внимание на оздоровлении среды и населенных пунктов. Таким образом будет возможна ликвидация множества очагов новых пандемий, заявил эксперт.
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