https://sputnik-georgia.ru/20220311/nazvana-data-vykhoda-moschneyshey-videokarty-nvidia-geforce-265146533.html
Названа дата выхода мощнейшей видеокарты Nvidia GeForce
Названа дата выхода мощнейшей видеокарты Nvidia GeForce
Ожидается, что RTX 3090 Ti станет первой видеокартой с 16-контактным разъемом питания PCIe Gen5 с энергопотреблением до 450 Вт мощности 11.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-11T12:40+0400
2022-03-11T12:40+0400
2022-03-11T13:05+0400
технологии
в мире
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/0b/265146470_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_14ebbbde07234970ccc89c7e440530fd.jpg
ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Американская технологическая компания Nvidia, которая занимается разработкой графических процессоров и систем на чипе, представит наиболее мощную видеокарту GeForce RTX 3090 Ti до конца марта, пишет РИА Новости со ссылкой на портал Videocardz.Также ожидается, что RTX 3090 Ti станет первой видеокартой с 16-контактным разъемом питания PCIe Gen5 с энергопотреблением до 450 Вт мощности.Как известно, ранее у Nvidia возникли проблемы с запуском видеоускорителя: инсайдеры утверждают, что они связаны с модулем сверхбыстрой памяти, работающей на частоте 21 ГГц.Известна и дата презентации GeForce RTX 3090 Ti – это состоится 29 марта. Цена ускорителя не озвучивается – версия RTX 3090 имеет рекомендованный ценник в 1 500 долларов, но приобрести видеокарту по такой стоимости не получится, она останется дефицитом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/0b/265146470_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_87e270291b13e4ceb6445552c44c81da.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
технологии, в мире, новости, общество
Названа дата выхода мощнейшей видеокарты Nvidia GeForce
12:40 11.03.2022 (обновлено: 13:05 11.03.2022) Подписаться на
Ожидается, что RTX 3090 Ti станет первой видеокартой с 16-контактным разъемом питания PCIe Gen5 с энергопотреблением до 450 Вт мощности
ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik.
Американская технологическая компания Nvidia, которая занимается разработкой графических процессоров и систем на чипе, представит наиболее мощную видеокарту GeForce RTX 3090 Ti до конца марта, пишет РИА Новости
со ссылкой на портал Videocardz.
О мощной новинке известно следующее: Nvidia GeForce RTX 3090 Ti получит графический процессор GA102-350 с 10752 ядрами CUDA. Видеокарта станет первой моделью с памятью GDDR6X 21 Гбит/с, обеспечивающей максимальную пропускную способность выше 1 ТБ/с.
Также ожидается, что RTX 3090 Ti станет первой видеокартой с 16-контактным разъемом питания PCIe Gen5 с энергопотреблением до 450 Вт мощности.
Как известно, ранее у Nvidia возникли проблемы с запуском видеоускорителя: инсайдеры утверждают, что они связаны с модулем сверхбыстрой памяти, работающей на частоте 21 ГГц.
Известна и дата презентации GeForce RTX 3090 Ti – это состоится 29 марта.
Цена ускорителя не озвучивается – версия RTX 3090 имеет рекомендованный ценник в 1 500 долларов, но приобрести видеокарту по такой стоимости не получится, она останется дефицитом.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.