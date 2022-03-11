https://sputnik-georgia.ru/20220311/nazvana-data-vykhoda-moschneyshey-videokarty-nvidia-geforce-265146533.html

Названа дата выхода мощнейшей видеокарты Nvidia GeForce

Названа дата выхода мощнейшей видеокарты Nvidia GeForce

Ожидается, что RTX 3090 Ti станет первой видеокартой с 16-контактным разъемом питания PCIe Gen5 с энергопотреблением до 450 Вт мощности 11.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-11T12:40+0400

2022-03-11T12:40+0400

2022-03-11T13:05+0400

технологии

в мире

новости

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/0b/265146470_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_14ebbbde07234970ccc89c7e440530fd.jpg

ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Американская технологическая компания Nvidia, которая занимается разработкой графических процессоров и систем на чипе, представит наиболее мощную видеокарту GeForce RTX 3090 Ti до конца марта, пишет РИА Новости со ссылкой на портал Videocardz.Также ожидается, что RTX 3090 Ti станет первой видеокартой с 16-контактным разъемом питания PCIe Gen5 с энергопотреблением до 450 Вт мощности.Как известно, ранее у Nvidia возникли проблемы с запуском видеоускорителя: инсайдеры утверждают, что они связаны с модулем сверхбыстрой памяти, работающей на частоте 21 ГГц.Известна и дата презентации GeForce RTX 3090 Ti – это состоится 29 марта. Цена ускорителя не озвучивается – версия RTX 3090 имеет рекомендованный ценник в 1 500 долларов, но приобрести видеокарту по такой стоимости не получится, она останется дефицитом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

технологии, в мире, новости, общество