https://sputnik-georgia.ru/20220311/poboretsya-li-gruzinskaya-mechta-za-sokhranenie-vlasti-posle-2024-goda-265152961.html

Поборется ли "Грузинская мечта" за сохранение власти после 2024 года?

Поборется ли "Грузинская мечта" за сохранение власти после 2024 года?

Цулукиани заявила о недопустимости возвращения к власти партии, которая, по ее словам, пытается втянуть Грузию в войну 11.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-11T15:28+0400

2022-03-11T15:28+0400

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грузия

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украина

единое нацдвижение

грузинская мечта

тея цулукиани

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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" должна бороться за сохранение власти на парламентских выборах в 2024 году, заявила министр культуры, молодежи и спорта Теа Цулукиани в эфире телеканала "Имеди".Она заявила о недопустимости возвращения к власти "Единого национального движения", которое, по ее словам, пытается втянуть Грузию в войну. Главная оппозиционная партия и ее соратники резко критикуют власти за отказ вводить санкции против России из-за событий на Украине. Партия власти открыто называет "Нацдвижение" "партией войны".По ее словам, у "Нацдвижения" нет будущего, и правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в очередной раз докажет это на следующих парламентских выборах.Министр подчеркнула, что власти выбрали правильную политику для того, чтобы в Грузии не было войны или иного вооруженного противостояния.Оппозиция развернула информационную войну - "Грузинская мечта">>"Эти власти в первую очередь руководствуется национальными интересами. Наша цель – не допустить то, что может навредить нашему народу. Разумеется, далее идут все другие приоритеты", – сказала Цулукиани.Она призвала население рассчитывать на честность властей, которые говорят, что Грузия в безопасности и можно не переживать по этому поводу."Но это не означает, что мы очень внимательно не следим за провокацией со стороны именно той партии, которую мы назвали "партией войны". Это может быть коллективным названием, не только одного "Национального движения", – сказала Цулукиани.СГБ опровергла сообщения о бесконтрольном въезде в страну иностранцев>>По ее словам, эта партия и поддерживающие ее группы граждан, похоже, только и ждут, когда в Грузии произойдет "какое-то несчастье, чтобы после этого как-то пошатнуть власть и в идеальном случае самим сменить власть"."Как видно у них лишь такие узкие интересы. И как в 2008 году они не переживали о солдатах, которых оставили на поле боя, как видно они и сегодня очень несерьезно смотрят на судьбу грузинского народа, в том числе детей. Для нас не все равно", –сказала Цулукиани.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, политика, украина, единое нацдвижение, грузинская мечта, тея цулукиани