https://sputnik-georgia.ru/20220311/predstaviteli-turetskikh-farmkompaniy-posetyat-gruziyu-265123971.html

Представители турецких фармкомпаний посетят Грузию

Представители турецких фармкомпаний посетят Грузию

Фармацевтический рынок Грузии открылся для Турции в середине января, после подписания соответствующего постановления правительства 11.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-11T07:32+0400

2022-03-11T07:32+0400

2022-03-11T08:44+0400

грузия

экономика

новости

ираклий гарибашвили

турция

экономика грузии

министерство здравоохранения грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/1d/252450742_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_ab21d4f8fa548962e8d3b75c413c1fb0.jpg

ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Представители фармацевтических компаний Турции приедут в Грузию, чтобы рассмотреть возможности увеличения списка импортируемых медикаментов, сообщает Минздрав Грузии.Фармацевтический рынок Грузии открылся для Турции в середине января и вскоре в страну начали поступать медикаменты, которые намного дешевле аналогов, которые до сих пор продавались в Грузии. Планируется экспорт около 200 наименований медикаментов. Об этом стало известно в ходе визита министра здравоохранения Грузии Зураба Азарашвили в Турцию, где он встретился со своим турецким коллегой Фахреттином Коджа и представителями двух крупнейших фармацевтических компаний. Азарашвили осмотрел турецкие фармпредприятия и получил детальную информацию о работе данной индустрии.В ближайшее время министр здравоохранения Турции посетит Грузию.После открытия грузинского рынка для лекарств из Турции в страну уже поступили медикаменты 32 наименований, в результате цены на многие лекарства сократились с 60 до 80%.Глава Минздрава Турции посетит Грузию >>>Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что ввоз дешевых медикаментов из Турции будет большим облегчением для граждан. По его словам, высокие цены на медикаменты абсолютно неприемлемы, именно поэтому правительство соответствующе отреагировало и нашло выход из ситуации.В ноябре 2021 года премьер Ираклий Гарибашвили признал, что фармацевтический рынок страны нуждается в законодательных изменениях, в том числе в регулировании цен на лекарства.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

турция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, экономика, новости, ираклий гарибашвили, турция, экономика грузии, министерство здравоохранения грузии