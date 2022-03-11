https://sputnik-georgia.ru/20220311/predstaviteli-turetskikh-farmkompaniy-posetyat-gruziyu-265123971.html
Представители турецких фармкомпаний посетят Грузию
Представители турецких фармкомпаний посетят Грузию
Фармацевтический рынок Грузии открылся для Турции в середине января, после подписания соответствующего постановления правительства 11.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-11T07:32+0400
2022-03-11T07:32+0400
2022-03-11T08:44+0400
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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Представители фармацевтических компаний Турции приедут в Грузию, чтобы рассмотреть возможности увеличения списка импортируемых медикаментов, сообщает Минздрав Грузии.Фармацевтический рынок Грузии открылся для Турции в середине января и вскоре в страну начали поступать медикаменты, которые намного дешевле аналогов, которые до сих пор продавались в Грузии. Планируется экспорт около 200 наименований медикаментов. Об этом стало известно в ходе визита министра здравоохранения Грузии Зураба Азарашвили в Турцию, где он встретился со своим турецким коллегой Фахреттином Коджа и представителями двух крупнейших фармацевтических компаний. Азарашвили осмотрел турецкие фармпредприятия и получил детальную информацию о работе данной индустрии.В ближайшее время министр здравоохранения Турции посетит Грузию.После открытия грузинского рынка для лекарств из Турции в страну уже поступили медикаменты 32 наименований, в результате цены на многие лекарства сократились с 60 до 80%.Глава Минздрава Турции посетит Грузию >>>Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что ввоз дешевых медикаментов из Турции будет большим облегчением для граждан. По его словам, высокие цены на медикаменты абсолютно неприемлемы, именно поэтому правительство соответствующе отреагировало и нашло выход из ситуации.В ноябре 2021 года премьер Ираклий Гарибашвили признал, что фармацевтический рынок страны нуждается в законодательных изменениях, в том числе в регулировании цен на лекарства.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, экономика, новости, ираклий гарибашвили, турция, экономика грузии, министерство здравоохранения грузии
Представители турецких фармкомпаний посетят Грузию
07:32 11.03.2022 (обновлено: 08:44 11.03.2022) Подписаться на
Фармацевтический рынок Грузии открылся для Турции в середине января, после подписания соответствующего постановления правительства
ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Представители фармацевтических компаний Турции приедут в Грузию, чтобы рассмотреть возможности увеличения списка импортируемых медикаментов, сообщает Минздрав Грузии.
Фармацевтический рынок Грузии открылся для Турции в середине января и вскоре в страну начали поступать медикаменты, которые намного дешевле аналогов, которые до сих пор продавались в Грузии. Планируется экспорт около 200 наименований медикаментов.
"Запланирован визит представителей фармацевтической компании в Грузию, где с целью увеличения количества импортируемых медикаментов будут рассмотрены механизмы поддержки", – говорится в сообщении ведомства.
Об этом стало известно в ходе визита министра здравоохранения Грузии Зураба Азарашвили в Турцию, где он встретился со своим турецким коллегой Фахреттином Коджа и представителями двух крупнейших фармацевтических компаний. Азарашвили осмотрел турецкие фармпредприятия и получил детальную информацию о работе данной индустрии.
В ближайшее время министр здравоохранения Турции посетит Грузию.
После открытия грузинского рынка для лекарств из Турции в страну уже поступили медикаменты 32 наименований, в результате цены на многие лекарства сократились с 60 до 80%.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что ввоз дешевых медикаментов из Турции будет большим облегчением для граждан. По его словам, высокие цены на медикаменты абсолютно неприемлемы, именно поэтому правительство соответствующе отреагировало и нашло выход из ситуации.
В ноябре 2021 года премьер Ираклий Гарибашвили признал, что фармацевтический рынок страны нуждается в законодательных изменениях, в том числе в регулировании цен на лекарства.
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