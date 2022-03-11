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Синоптики прогнозируют в Грузии снежные выходные
Синоптики прогнозируют в Грузии снежные выходные
В воскресенье ночью в стране резко похолодает – температура воздуха упадет до минус трех градусов 11.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-11T14:27+0400
2022-03-11T14:27+0400
2022-03-11T14:35+0400
погода
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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Синоптики прогнозируют в Грузии непогоду на выходных: 12-13 марта, в основном, ожидается облачная погода и снег.С утра 11 марта погода снежная и холодная. Температура воздуха составляет плюс один градус. Скорость ветра 8-13 м/с.В субботу ночью будет идти снег, температура упадет до 0 градусов, скорость ветра достигнет 10-15 м/с –17-22 м/с. Днем в основном ожидается погода без осадков. Температура воздуха прогреется до плюс 5 градусов тепла. Скорость ветра достигнет 10-15 – 17-22 м/с.В воскресенье ночью в Грузии резко похолодает. Температура воздуха упадет до минус трех градусов, а днем поднимется до четырех градусов тепла. В воскресенье синоптики также прогнозируют снег. Скорость ветра достигнет 10-15 м/с.Метеорологи предупреждают о холодной погоде в Грузии и осадках. По словам синоптиков, сильный снег, холодная погода, метель ожидаются до 12 марта включительно. Ожидаемые осадки могут вызвать оползневые и лавиноопасные процессы. Как отмечают в Национальном агентстве окружающей среды, из-за обильного снега, ухудшения видимости, метели, гололеда и опасности схода лавин на отдельных участках автомобильных дорог Грузии может быть ограничено движение.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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погода, национальное агентство окружающей среды, грузия, новости
Синоптики прогнозируют в Грузии снежные выходные
14:27 11.03.2022 (обновлено: 14:35 11.03.2022) Подписаться на
В воскресенье ночью в стране резко похолодает – температура воздуха упадет до минус трех градусов
ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Синоптики прогнозируют в Грузии непогоду на выходных: 12-13 марта, в основном, ожидается облачная погода и снег.
С утра 11 марта погода снежная и холодная. Температура воздуха составляет плюс один градус. Скорость ветра 8-13 м/с.
В субботу ночью будет идти снег, температура упадет до 0 градусов, скорость ветра достигнет 10-15 м/с –17-22 м/с. Днем в основном ожидается погода без осадков. Температура воздуха прогреется до плюс 5 градусов тепла. Скорость ветра достигнет 10-15 – 17-22 м/с.
В воскресенье ночью в Грузии резко похолодает. Температура воздуха упадет до минус трех градусов, а днем поднимется до четырех градусов тепла. В воскресенье синоптики также прогнозируют снег. Скорость ветра достигнет 10-15 м/с.
Метеорологи предупреждают о холодной погоде в Грузии и осадках. По словам синоптиков, сильный снег, холодная погода, метель ожидаются до 12 марта включительно. Ожидаемые осадки могут вызвать оползневые и лавиноопасные процессы.
Как отмечают в Национальном агентстве окружающей среды, из-за обильного снега, ухудшения видимости, метели, гололеда и опасности схода лавин на отдельных участках автомобильных дорог Грузии может быть ограничено движение.
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