https://sputnik-georgia.ru/20220311/sinoptiki-prognoziruyut-v-gruzii-snezhnye-vykhodnye-265150255.html

Синоптики прогнозируют в Грузии снежные выходные

Синоптики прогнозируют в Грузии снежные выходные

В воскресенье ночью в стране резко похолодает – температура воздуха упадет до минус трех градусов 11.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-11T14:27+0400

2022-03-11T14:27+0400

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погода

национальное агентство окружающей среды

грузия

новости

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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Синоптики прогнозируют в Грузии непогоду на выходных: 12-13 марта, в основном, ожидается облачная погода и снег.С утра 11 марта погода снежная и холодная. Температура воздуха составляет плюс один градус. Скорость ветра 8-13 м/с.В субботу ночью будет идти снег, температура упадет до 0 градусов, скорость ветра достигнет 10-15 м/с –17-22 м/с. Днем в основном ожидается погода без осадков. Температура воздуха прогреется до плюс 5 градусов тепла. Скорость ветра достигнет 10-15 – 17-22 м/с.В воскресенье ночью в Грузии резко похолодает. Температура воздуха упадет до минус трех градусов, а днем поднимется до четырех градусов тепла. В воскресенье синоптики также прогнозируют снег. Скорость ветра достигнет 10-15 м/с.Метеорологи предупреждают о холодной погоде в Грузии и осадках. По словам синоптиков, сильный снег, холодная погода, метель ожидаются до 12 марта включительно. Ожидаемые осадки могут вызвать оползневые и лавиноопасные процессы. Как отмечают в Национальном агентстве окружающей среды, из-за обильного снега, ухудшения видимости, метели, гололеда и опасности схода лавин на отдельных участках автомобильных дорог Грузии может быть ограничено движение.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода, национальное агентство окружающей среды, грузия, новости