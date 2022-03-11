Снегопад и непогода в Грузии – на автомобильных дорогах действуют ограничения
15:45 11.03.2022 (обновлено: 16:13 11.03.2022)
© photo: Sputnik / StringerСнежные завалы и сугробы. Снегопад в Аджарии
© photo: Sputnik / Stringer
Департамент автомобильных дорог Грузии призывает граждан передвигаться с шинами, соответствующими зимнему периоду
ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Из-за обильного снегопада и сложных метеорологических условий на автомобильных дорогах Грузии очистительные работы проходят в беспрерывном режиме, сообщает Департамент автомобильных дорог страны.
Дороги посыпают солью с песком и проводят все те мероприятия, которые необходимы для сохранения передвижения автотранспорта.
Несмотря на обильный снегопад, движение на международных и внутригосударственных автомобильных дорогах не запрещено, помимо Мцхета-Степанцминда-Ларс. На определенных участках данной автомобильной дороги есть опасность схода лавин, из-за чего пока соответствующие службы не могут провести очистительные работы.
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliВоенно-Грузинская дорога - грузовые трейлеры на пути к грузино-российской границе
Военно-Грузинская дорога - грузовые трейлеры на пути к грузино-российской границе
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Специальные режимы передвижения действуют на следующих автомобильных дорогах:
На участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанциминда-Ларс из-за интенсивного снегопада, низкой температуры и опасности схода лавин запрещено движение всех видов транспорта. На остальных участках дороги движение свободно;
Из-за снега и низкой температуры на 36-50 км участке автомобильной дороги Вазиани-Гомбори-Телави (поворот монастыря Верона-Шуамта) разрешено движение автотранспорта только с высокой проходимостью (двумя и более ведущими мостами). На остальных участках дороги движение свободно;
Из-за опасности метели, на 94-110 км участке (перевал Паравани) автомобильной дороги Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда каждый день с 20:00 до 08:00 запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом. В течение остального времени движение автотранспорта свободно. Для автотранспорта с двумя и более ведущими мостами движение свободно;
Из-за снега на 39-62 км участке (перевал Накерала) автомобильной дороги Кутаиси-Ткибули-Амбролаури и автомобильной дороги Сачхере-Они запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом, для остального вида транспорта движение свободно. На остальных участках дороги движение автотранспорта свободно;
Из-за гололеда на 70-186 км (Хаиши-Ушгули) участке автомобильной дороги Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест;
На 138-186 км участке (Местия-Ушгули) движение легкового автотранспорта разрешено с использованием противоскользящих цепей. Движение для автотранспорта с высокой проходимостью (двумя и более ведущими мостами) свободно;
На 1-70 км участке (Зугдиди-Хаиши) движение автотранспорта свободно.
Департамент автомобильных дорог Грузии призывает граждан передвигаться с шинами, соответствующими зимнему периоду, исправным автотранспортом и следовать режимам, установленным на дорогах.
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