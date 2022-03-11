https://sputnik-georgia.ru/20220311/snegopad-i-nepogoda-v-gruzii--na-avtomobilnykh-dorogakh-deystvuyut-ogranicheniya-265153738.html

Снегопад и непогода в Грузии – на автомобильных дорогах действуют ограничения

Снегопад и непогода в Грузии – на автомобильных дорогах действуют ограничения

Департамент автомобильных дорог Грузии призывает граждан передвигаться с шинами, соответствующими зимнему периоду 11.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-11T15:45+0400

2022-03-11T15:45+0400

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дороги

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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Из-за обильного снегопада и сложных метеорологических условий на автомобильных дорогах Грузии очистительные работы проходят в беспрерывном режиме, сообщает Департамент автомобильных дорог страны.Дороги посыпают солью с песком и проводят все те мероприятия, которые необходимы для сохранения передвижения автотранспорта.Несмотря на обильный снегопад, движение на международных и внутригосударственных автомобильных дорогах не запрещено, помимо Мцхета-Степанцминда-Ларс. На определенных участках данной автомобильной дороги есть опасность схода лавин, из-за чего пока соответствующие службы не могут провести очистительные работы.Специальные режимы передвижения действуют на следующих автомобильных дорогах:Департамент автомобильных дорог Грузии призывает граждан передвигаться с шинами, соответствующими зимнему периоду, исправным автотранспортом и следовать режимам, установленным на дорогах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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