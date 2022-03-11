https://sputnik-georgia.ru/20220311/stoltenberg-prizval-ne-dopustit-voyny-nato-s-rossiey-265150413.html

Столтенберг призвал не допустить войны НАТО с Россией

Столтенберг призвал не допустить войны НАТО с Россией

Столтенберг предупредил, что война НАТО с Россией приведет к большим жертвам 11.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-11T14:12+0400

2022-03-11T14:12+0400

2022-03-11T14:29+0400

в мире

новости

украина

нато

йенс столтенберг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24476/06/244760695_0:134:2898:1764_1920x0_80_0_0_dc4afa92a7b9095d131ef9cd8107e2f2.jpg

ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что события на Украине не должны перерасти в войну НАТО с Россией, сообщает РИА Новости.Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.В свою очередь в интервью турецкому агентству Anadolu Столтенберг заявил, что НАТО понимает разочарование Украины из-за отказа альянса закрыть небо."Введение бесполетной зоны на Украине будет означать массированные авиаудары против ПВО России, что приведет к прямому столкновению с Россией", – сказал Столтенберг.Боррель назвал ошибкой обещание Украине и Грузии членства в НАТО>>По его словам, эскалация конфликта за пределы страны "просто приведет к большим страданиям и большему числу смертей".Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что РФ будет рассматривать решение о введении бесполетной зоны над Украиной как участие в вооруженном конфликте. По его словам, это касается любой страны, с территории которой будут создаваться угрозы для российских военнослужащих, и не имеет значения, членом каких организаций эта страна является.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, новости, украина, нато, йенс столтенберг