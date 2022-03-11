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Столтенберг призвал не допустить войны НАТО с Россией
Столтенберг призвал не допустить войны НАТО с Россией
Столтенберг предупредил, что война НАТО с Россией приведет к большим жертвам 11.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-11T14:12+0400
2022-03-11T14:12+0400
2022-03-11T14:29+0400
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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что события на Украине не должны перерасти в войну НАТО с Россией, сообщает РИА Новости.Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.В свою очередь в интервью турецкому агентству Anadolu Столтенберг заявил, что НАТО понимает разочарование Украины из-за отказа альянса закрыть небо."Введение бесполетной зоны на Украине будет означать массированные авиаудары против ПВО России, что приведет к прямому столкновению с Россией", – сказал Столтенберг.Боррель назвал ошибкой обещание Украине и Грузии членства в НАТО>>По его словам, эскалация конфликта за пределы страны "просто приведет к большим страданиям и большему числу смертей".Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что РФ будет рассматривать решение о введении бесполетной зоны над Украиной как участие в вооруженном конфликте. По его словам, это касается любой страны, с территории которой будут создаваться угрозы для российских военнослужащих, и не имеет значения, членом каких организаций эта страна является.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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в мире, новости, украина, нато, йенс столтенберг
Столтенберг призвал не допустить войны НАТО с Россией
14:12 11.03.2022 (обновлено: 14:29 11.03.2022) Подписаться на
Столтенберг предупредил, что война НАТО с Россией приведет к большим жертвам
ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что события на Украине не должны перерасти в войну НАТО с Россией, сообщает РИА Новости
.
Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.
"НАТО резко отреагировала против действий России. Мы обучили десятки тысяч солдат Украины. Против оккупационных сил ведется большая борьба. Эта война не должна превратиться в войну НАТО с Россией, она приведет к большим жертвам", – приводит слова Столтенберга CNN Turk.
В свою очередь в интервью турецкому агентству Anadolu Столтенберг заявил, что НАТО понимает разочарование Украины из-за отказа альянса закрыть небо.
"Введение бесполетной зоны на Украине будет означать массированные авиаудары против ПВО России, что приведет к прямому столкновению с Россией", – сказал Столтенберг.
По его словам, эскалация конфликта за пределы страны "просто приведет к большим страданиям и большему числу смертей".
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что РФ будет рассматривать решение о введении бесполетной зоны над Украиной как участие в вооруженном конфликте. По его словам, это касается любой страны, с территории которой будут создаваться угрозы для российских военнослужащих, и не имеет значения, членом каких организаций эта страна является.
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