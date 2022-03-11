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В России намерены проверить компании, уходящие с рынка

В России намерены проверить компании, уходящие с рынка

В планах ведомства проконтролировать соблюдение трудового законодательства на этих предприятиях 11.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-11T11:38+0400

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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Российская Генпрокуратура намерена проверить компании, предприятия и бренды, заявившие об уходе с рынка РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.В частности, в планах Генпрокураторы заявлены следующие моменты: проконтролировать соблюдение трудового законодательства на этих предприятиях, в том числе условий договоров, порядка выплаты зарплаты, а также исполнения обязательств перед контрагентами и государством.При этом ключевое внимание прокуроры обратят на соблюдение прав социально незащищенных групп работников – лиц с ограниченными возможностями здоровья, беременных, имеющих малолетних (несовершеннолетних) детей, сотрудников предпенсионного и пенсионного возраста.Напомним, на фоне усиления западных санкций из-за операции на Украине большинство крупных международных компаний заявили об уходе, приостановке или сокращении масштабов деятельности в РФ. Среди них McDonalds, Adidas, Nike, Puma, Levi’s, IBM, H&M, IKEA, Volkswagen, Audi, Porsche, Estee Lauder, Apple, Microsoft, Lego и многие другие.РФ запросила заседание СБ ООН по биологической деятельности на Украине >>>Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции в Донбассе. При этом было отмечено, что захват украинских территорий не входит в планы РФ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, обострение ситуации вокруг украины 2022, новости, в мире