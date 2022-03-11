https://sputnik-georgia.ru/20220311/v-tbilisi-proydet-vystuplenie-studencheskogo-simfonicheskogo-orkestra--265152089.html
В Тбилиси пройдет выступление студенческого симфонического оркестра
В Тбилиси пройдет выступление студенческого симфонического оркестра
В программе вечера произведения французского композитора периода романтизма Жоржа Бизе 11.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-11T15:15+0400
2022-03-11T15:15+0400
2022-03-11T15:15+0400
тбилисская государственная консерватория им в. сараджишвили
грузия
новости
культура
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Студенческий симфонический оркестр Тбилисской государственной консерватории имени Вано Сараджишвили (TSC Student Orchestra) проведет концерт 11 марта.В программе вечера произведения французского композитора периода романтизма Жоржа Бизе – "Арлезианка" сюита №1 и сюита №2. Бизе – автор оркестровых произведений, романсов, фортепианных пьес, а также опер, самой известной из которых стала "Кармен".В качестве дирижера на концерте, который пройдет на сцене Большого зала консерватории, предстанет Кахи Соломнишвили.Мероприятие начнется в 19:00 по местному времени. Билеты на вечер доступны онлайн.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
тбилисская государственная консерватория им в. сараджишвили, грузия, новости, культура, тбилиси
В Тбилиси пройдет выступление студенческого симфонического оркестра
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В программе вечера произведения французского композитора периода романтизма Жоржа Бизе
ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Студенческий симфонический оркестр Тбилисской государственной консерватории имени Вано Сараджишвили (TSC Student Orchestra) проведет концерт 11 марта.
В программе вечера произведения французского композитора периода романтизма Жоржа Бизе – "Арлезианка" сюита №1 и сюита №2.
Бизе – автор оркестровых произведений, романсов, фортепианных пьес, а также опер, самой известной из которых стала "Кармен".
В качестве дирижера на концерте, который пройдет на сцене Большого зала консерватории, предстанет Кахи Соломнишвили.
Мероприятие начнется в 19:00 по местному времени. Билеты на вечер доступны онлайн.
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