https://sputnik-georgia.ru/20220311/verkhniy-lars-segodnya-dvizhenie-zakryto-dlya-vsekh-vidov-transporta-265139115.html

Верхний Ларс сегодня: движение закрыто для всех видов транспорта

Верхний Ларс сегодня: движение закрыто для всех видов транспорта

Движение закрыто из-за интенсивного снегопада, низкой температуры и опасности схода лавин 11.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-11T09:51+0400

2022-03-11T09:51+0400

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мцхета-степанцминда-ларс

верхний ларс

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грузино-российская граница

грузинские дороги, машины и их водители

ситуация на военно-грузинской дороге

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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Движение на дороге, ведущей к грузино-российской границе, запрещено для всех видов автотранспорта, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог.На остальных участках дороги движение автотранспорта свободно.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мцхета-степанцминда-ларс, верхний ларс, погода, грузия, новости, грузино-российская граница, грузинские дороги, машины и их водители, ситуация на военно-грузинской дороге