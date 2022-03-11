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Верхний Ларс сегодня: движение закрыто для всех видов транспорта
Верхний Ларс сегодня: движение закрыто для всех видов транспорта
Движение закрыто из-за интенсивного снегопада, низкой температуры и опасности схода лавин 11.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-11T09:51+0400
2022-03-11T09:51+0400
2022-03-11T10:13+0400
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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Движение на дороге, ведущей к грузино-российской границе, запрещено для всех видов автотранспорта, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог.На остальных участках дороги движение автотранспорта свободно.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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мцхета-степанцминда-ларс, верхний ларс, погода, грузия, новости, грузино-российская граница, грузинские дороги, машины и их водители, ситуация на военно-грузинской дороге
Верхний Ларс сегодня: движение закрыто для всех видов транспорта
09:51 11.03.2022 (обновлено: 10:13 11.03.2022) Подписаться на
Движение закрыто из-за интенсивного снегопада, низкой температуры и опасности схода лавин
ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik.
Движение на дороге, ведущей к грузино-российской границе, запрещено для всех видов автотранспорта, говорится в сообщении на сайте
департамента автомобильных дорог.
Движение закрыто из-за интенсивного снегопада, низкой температуры и опасности схода лавин на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.
На остальных участках дороги движение автотранспорта свободно.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
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