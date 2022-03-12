https://sputnik-georgia.ru/20220312/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-1-243-265168571.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 243

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 243

Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 1 503 инфицированных коронавирусом 12.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-12T10:54+0400

2022-03-12T10:54+0400

2022-03-12T10:55+0400

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ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 243, скончались 25 человек, согласно данным официального сайта StopCov.С начала пандемии в Грузии выявлено 1 634 686 случаев заражения.За последние 24 часа вылечились 3 064 человек, а с начала пандемии – 1 584 440. Скончались 16 530.За сутки сделано 13 522 теста на коронавирус, в том числе 10 877 на антиген и 2 645 ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 9,19%, за последние 14 дней – 16,14%, за последние семь дней – 13,48%.К этому времени сделано 2 832 291 прививка, в том числе за последние сутки – 1 301.Пандемия никуда не ушла – главный эпидемиолог Грузии >>>Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 1 503 пациента.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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коронавирус covid-19, общество, грузия, новости, здравоохранение в грузии