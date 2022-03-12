https://sputnik-georgia.ru/20220312/situatsiya-na-dorogakh-gruzii-poslednie-dannye-265168742.html

Ситуация на дорогах Грузии: последние данные

Ситуация на дорогах Грузии: последние данные

В связи со снегопадом и низкой температурой на дорогах страны установлены новые ограничения для транспорта 12.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-12T11:24+0400

2022-03-12T11:24+0400

2022-03-12T12:02+0400

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ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Ограничения действуют в связи с погодными условиями на некоторых участках дорог Грузии, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог страны.В связи с сильным ветром и снежными заносами на 15 километре тбилисской объездной дороги международного значения с утра допускалось движение только автомобилей повышенной проходимости – с двумя и более ведущими мостами. Вскоре дорогу расчистили и движение вновь разрешено для всех видов транспорта.В результате интенсивных работ по очистке на автодороге Кутаиси-Ткибули-Амбролаури (перевал Накерала) открыто движение для легковых машин. Однако на этом же отрезке из-за сильного снега запрещено движение для автомобилей с прицепом или полуприцепом. На остальной части дороги движение свободно.В результате интенсивных работ по очистке восстановлено движение транспорта с прицепом и полуприцепом по автодороге международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе.Также в результате очистки дорог восстановлено движение для машин с прицепом и полуприцепом по автодороге международного значения Ахалкалаки-Карцахи.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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ситуация на дорогах грузии, погода, грузия, новости, дороги