https://sputnik-georgia.ru/20220312/situatsiya-na-dorogakh-gruzii-poslednie-dannye-265168742.html
Ситуация на дорогах Грузии: последние данные
Ситуация на дорогах Грузии: последние данные
В связи со снегопадом и низкой температурой на дорогах страны установлены новые ограничения для транспорта 12.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-12T11:24+0400
2022-03-12T11:24+0400
2022-03-12T12:02+0400
ситуация на дорогах грузии
погода
грузия
новости
дороги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/13/250650085_0:340:3036:2048_1920x0_80_0_0_6e47deb84895559055c8970ab2ccfbac.jpg
ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Ограничения действуют в связи с погодными условиями на некоторых участках дорог Грузии, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог страны.В связи с сильным ветром и снежными заносами на 15 километре тбилисской объездной дороги международного значения с утра допускалось движение только автомобилей повышенной проходимости – с двумя и более ведущими мостами. Вскоре дорогу расчистили и движение вновь разрешено для всех видов транспорта.В результате интенсивных работ по очистке на автодороге Кутаиси-Ткибули-Амбролаури (перевал Накерала) открыто движение для легковых машин. Однако на этом же отрезке из-за сильного снега запрещено движение для автомобилей с прицепом или полуприцепом. На остальной части дороги движение свободно.В результате интенсивных работ по очистке восстановлено движение транспорта с прицепом и полуприцепом по автодороге международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе.Также в результате очистки дорог восстановлено движение для машин с прицепом и полуприцепом по автодороге международного значения Ахалкалаки-Карцахи.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/13/250650085_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_153043e7e53e83234a08ef68beb6b463.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ситуация на дорогах грузии, погода, грузия, новости, дороги
Ситуация на дорогах Грузии: последние данные
11:24 12.03.2022 (обновлено: 12:02 12.03.2022) Подписаться на
В связи со снегопадом и низкой температурой на дорогах страны установлены новые ограничения для транспорта
ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Ограничения действуют в связи с погодными условиями на некоторых участках дорог Грузии, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог страны.
В связи с сильным ветром и снежными заносами на 15 километре тбилисской объездной дороги международного значения с утра допускалось движение только автомобилей повышенной проходимости – с двумя и более ведущими мостами.
Вскоре дорогу расчистили и движение вновь разрешено для всех видов транспорта.
В результате интенсивных работ по очистке на автодороге Кутаиси-Ткибули-Амбролаури (перевал Накерала) открыто движение для легковых машин.
Однако на этом же отрезке из-за сильного снега запрещено движение для автомобилей с прицепом или полуприцепом. На остальной части дороги движение свободно.
В результате интенсивных работ по очистке восстановлено движение транспорта с прицепом и полуприцепом по автодороге международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе.
Также в результате очистки дорог восстановлено движение для машин с прицепом и полуприцепом по автодороге международного значения Ахалкалаки-Карцахи.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.