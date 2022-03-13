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https://sputnik-georgia.ru/20220313/chislo-vyyavlennykh-v-gruzii-za-sutki-sluchaev-koronavirusa-sostavilo-823-265181321.html
Число выявленных в Грузии за сутки случаев коронавируса составило 823
Число выявленных в Грузии за сутки случаев коронавируса составило 823
За последние 24 часа вылечились 1 445 человек, а с начала пандемии – 1 585 885 13.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-13T11:00+0400
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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 823, скончались 24 человека, согласно данным официального сайта StopCov.С начала пандемии в Грузии выявлено 1 635 509 случаев заражения.За последние 24 часа вылечились 1 445 человек, а с начала пандемии – 1 585 885. Скончались 16 554.За сутки сделано 7 729 тестов на коронавирус, в том числе 5 364 на антиген и 2 365 ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 10,65%, за последние 14 дней – 15,64%, за последние семь дней – 12,69%.К этому времени сделано 2 832 994 прививки, в том числе за последние сутки – 603.Пандемия никуда не ушла – главный эпидемиолог Грузии &gt;&gt;&gt;Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 1 443 пациента.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, общество, новости, коронавирус covid-19

Число выявленных в Грузии за сутки случаев коронавируса составило 823

11:00 13.03.2022 (обновлено: 11:11 13.03.2022)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЭпидемия коронавируса - пожилые жители в масках
Эпидемия коронавируса - пожилые жители в масках - Sputnik Грузия, 1920, 13.03.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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За последние 24 часа вылечились 1 445 человек, а с начала пандемии – 1 585 885
ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 823, скончались 24 человека, согласно данным официального сайта StopCov.
С начала пандемии в Грузии выявлено 1 635 509 случаев заражения.
За последние 24 часа вылечились 1 445 человек, а с начала пандемии – 1 585 885. Скончались 16 554.
За сутки сделано 7 729 тестов на коронавирус, в том числе 5 364 на антиген и 2 365 ПЦР-тестов.
Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 10,65%, за последние 14 дней – 15,64%, за последние семь дней – 12,69%.
К этому времени сделано 2 832 994 прививки, в том числе за последние сутки – 603.
Пандемия никуда не ушла – главный эпидемиолог Грузии >>>
Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 1 443 пациента.
Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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