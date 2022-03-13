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Положение в грузинских тюрьмах: данные на февраль 2022

Положение в грузинских тюрьмах: данные на февраль 2022

Большая часть осужденных в Грузии сидит за особо тяжкие преступления 13.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-13T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. В грузинских тюрьмах, по данным на 1 февраля, находились 9 389 человек, из которых 306 – женщины, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии (Сакстат).Общее число заключенных в Грузии на 1 декабря составляло 0,25% населения страны. При этом для 2 573 заключенных – это второй и более срок, отмечают в ведомстве.Основную часть осужденных составляют лица в возрасте от 31 до 49 лет. Однако также в тюрьмах Грузии содержится 45 несовершеннолетних и 75 человек старше 70 лет.Наибольшее число осужденных содержатся в тюрьмах №15 и №17 в Рустави.Что касается лиц, ждущих своего приговора, которых на 1 февраля в Грузии насчитывалось более двух тысяч, то тут также лидирует возрастная категория от 31 до 49 лет. Кроме того, своего приговора ждут 16 несовершеннолетних и 13 лиц старше 70 лет.Большая часть осужденных в Грузии сидит за особо тяжкие преступления. При этом в тюрьме для лиц, относящихся к особо высокому риску, находится 161 осужденный. Остальные заключенные распределены по тюрьмам закрытого и полуоткрытого типа.Иностранцы в грузинских тюрьмахВсего на 1 февраля в тюрьмах Грузии находились 563 гражданина 46 иностранных государств, что составляет 6% от общего числа осужденных. Основная часть заключенных иностранцев – мужчины, однако в грузинских тюрьмах также сидит двое несовершеннолетних иностранцев и 59 женщин.Также в грузинских тюрьмах наказание отбывают граждане США, Франции, Германии, Израиля и других стран.Условные заключенныеКроме находящихся в заключении в Грузии также есть 19,4 тысячи осужденных, отбывающих свои сроки условно. Основная часть из них – мужчины. Кроме того условно свои сроки отбывает 973 женщины и 68 несовершеннолетних.При этом на условном сроке находится 278 иностранцев, среди которых граждане России, Индии, Азербайджана, Армении, Израиля и Молдовы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, общество, мвд грузии, преступность в грузии