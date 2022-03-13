https://sputnik-georgia.ru/20220313/v-gruziyu-prodolzhayut-investirovat-kak-vyros-obem-pryamykh-investitsiy-265178578.html

В Грузию продолжают инвестировать: как вырос объем прямых инвестиций?

В Грузию продолжают инвестировать: как вырос объем прямых инвестиций?

Лидерами по вложению инвестиций в отчетный период стали Великобритания, Нидерланды, Чехия, США и Россия 13.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-13T07:01+0400

2022-03-13T07:01+0400

2022-03-14T00:03+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2021 году, по предварительной оценке, вырос в два раза по сравнению с 2020 годом и составил 1,2 миллиарда долларов, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".Основной причиной роста инвестиций называется увеличение показателя реинвестиций.Лидерами по вложению инвестиций в Грузию в отчетный период стали Великобритания, Нидерланды, Чехия, США и Россия. Инвестиции также поступили из Люксембурга, Германии, ОАЭ и других стран.Куда вкладывают?Самыми популярными отраслями для инвестирования в Грузии в 2021 году были финансовый сектор, сфера развлечений и отдыха, энергетика и перерабатывающая промышленность.Инвестиции также вкладывали в недвижимость, связь, здравоохранение и социальную помощь, строительство, а также сельское хозяйство и другие отрасли экономики.РеинвестицииОдним из важных факторов в экономике стал большой объем реинвестиций, они выросли в два раза. В частности, в 2021 году реинвестиции составляли 760,5 миллиона долларов или 66% от общего объема инвестиций в страну.С 1 января 2017 года в Грузии предприятия были освобождены от налогообложения той части прибыли, которая вкладывается в развитие производства. Согласно действующему Налоговому кодексу, ставка налога на прибыль составляет 15%.Что обещает правительствоСогласно экономической программе правительства, власти обещают, что инвестиционная политика страны будет формироваться заново. В постпандемический период Грузия перейдет к агрессивной политике привлечения иностранных инвестиций, страна будет по-новому позиционирована.При этом будут усилены механизмы координации инвестиционной деятельности как с центральными государственными органами, так и с органами местного самоуправления.Также в этот период будет принят новый Закон о предпринимателях, отражающий требования соответствующих нормативных актов ЕС и предусмотренных Соглашением об ассоциации и приложениях к нему, таким образом приближая корпоративное право Грузии к законодательству ЕС.В целях создания конкурентной и деловой среды государство будет постепенно отказываться от тех секторов экономики, у которых есть потенциал для независимого функционирования и развития.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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