https://sputnik-georgia.ru/20220314/kakogo-chisla-roditelskaya-subbota-velikogo-posta-2022-265207360.html

Какого числа родительская суббота Великого поста 2022?

Какого числа родительская суббота Великого поста 2022?

Вторую родительскую субботу в году или день особого поминовения усопших, по православному церковному календарю, в 2022-м отмечают в марте 14.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-14T16:42+0400

2022-03-14T16:42+0400

2022-03-14T16:42+0400

справки

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Родительские субботы конкретных дат не имеют и как правило привязаны к важным религиозным праздникам – это специальные дни в церковном календаре, когда верующие вспоминают умерших родных и близких.Во время Великого поста обычные ежедневные панихиды и литии не проводятся, и Церковь, чтобы не лишать усопших своего молитвенного покровительства на целых семь недель, установила для молитвы о них три специальных дня – субботы 2, 3 и 4-й недели Великого поста.Sputnik Грузия, учитывая особый интерес к этому вопросу, поинтересовался, какого числа родительская суббота второй седмицы Великого поста в 2022 году.Какого числа родительская суббота?Вторая родительская суббота, по церковной традиции, ежегодно приходится на вторую седмицу Великого поста, которая в 2022-м выпадает на 19 марта. Великий пост, который предшествует Светлому Воскресению Христову, в 2022-м начался 7 марта и продлится по 23 апреля включительно.Это вторая родительская суббота в году, в которую совершаются вселенские панихиды, и усопшие, по молитвам Церкви, могут получить облегчение или освобождение от загробных наказаний.По церковной традиции, в пятницу вечером, накануне родительской субботы, в православных храмах служится панихида. Заупокойную божественную литургию проводят в субботу утром, а после нее - общую панихиду.В родительскую субботу в церкви поминают умерших родителей - люди подают записочки с именами усопших родных и молятся за упокой их души в загробном мире.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

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справки