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Цены на продовольствие в мире достигли исторического максимума – FAO

Цены на продовольствие в мире достигли исторического максимума – FAO

Индекс FAO вырос в результате повышения цен на молочные продукты и растительное масло 14.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-14T07:01+0400

2022-03-14T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Мировой индекс цен на продовольственные товары в феврале вырос на 3,9% по сравнению с январем, до 140,7 пункта, достигнув исторического рекордного уровня, причем наиболее значительный рост продемонстрировали цены на растительные масла и молочную продукцию, говорится в пресс-релизе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО в феврале на 20,7 процента выше, чем годом ранее.Значение Индекса цен на растительные масла ФАО выросло значительнее всего, увеличившись на 8,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем и достигнув нового рекордного уровня, главным образом вследствие повышения котировок пальмового, соевого и подсолнечного масел.Мировые цены на пшеницу выросли на 2,1 процента, в основном из-за неопределенности в связи с поставками на международные рынки из черноморских портов. Международные цены на рис выросли на 1,1 процента, чему способствовал высокий спрос на душистый рис вследствие высокого спроса на ароматные сорта риса со стороны покупателей из азиатских стран Ближнего Востока и роста курса валют некоторых экспортеров по отношению к доллару США.Годовая инфляция (февраль 2022 года к февралю 2021 года) в Грузии составила 13,7%, при целевом показателе 3%. В феврале цены на продовольствие за год выросли на 17,3%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, экономика, в мире, цены, fao