Цены на продовольствие в мире достигли исторического максимума – FAO
07:01 14.03.2022 (обновлено: 08:01 14.03.2022)
© photo: Sputnik / Vitaly An'kov/
Индекс FAO вырос в результате повышения цен на молочные продукты и растительное масло
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Мировой индекс цен на продовольственные товары в феврале вырос на 3,9% по сравнению с январем, до 140,7 пункта, достигнув исторического рекордного уровня, причем наиболее значительный рост продемонстрировали цены на растительные масла и молочную продукцию, говорится в пресс-релизе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).
Индекс продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) отражает ежемесячное движение международных цен корзины продовольственных товаров. Он формируется на основе средних значений индексов цен на пять товарных групп, скорректированных с учетом средней доли каждой такой группы в объеме экспорта в период 2014-2016 годов.
Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО в феврале на 20,7 процента выше, чем годом ранее.
Значение Индекса цен на растительные масла ФАО выросло значительнее всего, увеличившись на 8,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем и достигнув нового рекордного уровня, главным образом вследствие повышения котировок пальмового, соевого и подсолнечного масел.
"Такой резкий рост значения Индекса цен на растительные масла в значительной мере обусловлен устойчивым мировым импортным спросом на фоне сокращения предложения вследствие таких факторов, как снижение поставок пальмового масла из Индонезии – главного мирового экспортера, ухудшение видов на урожай сои в Южной Америке и опасения в связи с возможным снижением экспорта подсолнечного масла из-за перебоев в Черноморском регионе", – подчеркивает в сообщении FAO.
Мировые цены на пшеницу выросли на 2,1 процента, в основном из-за неопределенности в связи с поставками на международные рынки из черноморских портов.
Международные цены на рис выросли на 1,1 процента, чему способствовал высокий спрос на душистый рис вследствие высокого спроса на ароматные сорта риса со стороны покупателей из азиатских стран Ближнего Востока и роста курса валют некоторых экспортеров по отношению к доллару США.
Годовая инфляция (февраль 2022 года к февралю 2021 года) в Грузии составила 13,7%, при целевом показателе 3%. В феврале цены на продовольствие за год выросли на 17,3%.
© photo: Sputnik / Konstantin IvanovИнфляция в Грузии - февраль 2022 года
Инфляция в Грузии - февраль 2022 года
© photo: Sputnik / Konstantin Ivanov
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