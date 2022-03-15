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COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 15 марта
COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 15 марта
Больше всего новых случаев заражения выявлено в грузинской столице 15.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-15T11:47+0400
2022-03-15T11:47+0400
2022-03-15T11:47+0400
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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Грузинские медики из 1 716 новых случаев коронавируса в стране, в Тбилиси зафиксировали 672 факта заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 19 857 тестов на коронавирус, 17 226 – на антиген, 2 631 – ПЦР-тест.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 637 691 случай инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 1 551 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 590 380 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончалиcь 16 пациентов, а с начала пандемии – 16 585.На данный момент в стране 30 700 активных случаев, из них 1 324 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 340 пациентов тяжелое. 29 376 пациентов проходят курс лечения дома.Показатель положительности по данным на 14 марта составляет 8,64%, за две недели – 13,98 %, за семь дней – 10,7%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, грузия, новости, коронавирус covid-19
COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 15 марта
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Больше всего новых случаев заражения выявлено в грузинской столице
ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik.
Грузинские медики из 1 716 новых случаев коронавируса в стране, в Тбилиси зафиксировали 672 факта заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge
.
Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:
Самегрело - Земо Сванети – 150
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 46
В стране за последние сутки сделано 19 857 тестов на коронавирус, 17 226 – на антиген, 2 631 – ПЦР-тест.
С начала пандемии в стране зафиксировано 1 637 691 случай инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 1 551 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 590 380 пациентов.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончалиcь 16 пациентов, а с начала пандемии – 16 585.
На данный момент в стране 30 700 активных случаев, из них 1 324 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 340 пациентов тяжелое. 29 376 пациентов проходят курс лечения дома.
Показатель положительности по данным на 14 марта составляет 8,64%, за две недели – 13,98 %, за семь дней – 10,7%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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