https://sputnik-georgia.ru/20220315/minzdrav-v-gruzii-prodolzhayut-deshevet-lekarstva-265219009.html

Минздрав: в Грузии продолжают дешеветь лекарства

Минздрав: в Грузии продолжают дешеветь лекарства

Власти Грузии открыли фармацевтический рынок страны для Турции в середине января с целью снизить цены на медикаменты 15.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-15T09:52+0400

2022-03-15T09:52+0400

2022-03-15T09:52+0400

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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. После открытия турецкого рынка в Грузии снизилась стоимость некоторых импортированных медикаментов, предназначенных для лечения хронических заболеваний, почти на 80% и больше, говорится в сообщении Минздрава страны.Власти Грузии открыли фармацевтический рынок страны для Турции в середине января. Это было сделано в расчете на то, что рост конкуренции на рынке положительно отразится на ценах. На данном этапе можно купить более 35 видов медикаментов за полцены, а во многих случаях на 60-80% дешевле.Как отметил замглавы Минздрава Илья Гудушаури, в Агентство по регулированию медицинской и фармацевтической деятельности уже поступили заявки на регистрацию до 50 лекарственных средств, которые будут рассмотрены Минздравом в ускоренном порядке. По его словам, примерно через месяц количество доступных лекарств увеличится до 200.На прошлой неделе глава Минздрава Грузии Зураб Азарашвили находился с визитом в Турции, где он провел встречу с турецким коллегой. Стороны рассмотрели ряд вопросов, связанных с усилением сотрудничества в медицинской и фармацевтической сферах."Одним из основных вопросов для обсуждения было качество импортируемых лекарств, а также ускорение процесса импорта. На этой неделе я также планирую визит, в ходе которого встречусь с компаниями-производителями, чтобы облегчить и ускорить процесс импорта. Поэтому мы ожидаем, что примерно через месяц ассортимент, качество и цена будут значительно улучшены", – сказал Гудушаури.Все лекарства, завезенные в Грузию, удовлетворяют GMP стандарту. С 1 января грузинские фармакологические компании обязали соблюдать стандарты GMP (надлежащая производственная практика) и GDP (надлежащая дистрибьюторская практика).В настоящее время идет активная работа над созданием лаборатории качества лекарств, чтобы все медикаменты, которые будут произведены в Грузии или импортированы из-за рубежа, были высокого качества.В ноябре 2021 года премьер Ираклий Гарибашвили признал, что фармацевтический рынок страны нуждается в законодательных изменениях, в том числе в регулировании цен на лекарства.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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